Última temporada de Rabo de Peixe estreia-se a 10 de abril

"É o tudo ou nada! Os Rapexinhos regressam pela última vez para mostrar que a vingança serve-se bem fria. Preparem o coração: a última temporada de Rabo de Peixe estreia a 10 de abril", é dito, numa publicação onde são partilhadas as primeiras imagens dos novos episódios.

Numa publicação feita esta manhã no Instagram, o serviço de streaming pouco adianta sobre a estreia, mas revela a data: 10 de abril.

A Netflix Portugal acaba de anunciar, esta quinta-feira, a data de estreia da terceira e última temporada da série Rabo de Peixe.

Sobre a série propriamente dita não se sabe muito mais a não ser que foi filmada ao mesmo tempo que a segunda. Em entrevistas passadas ao podcast da Renascença Watch Party, no entanto, o elenco mostrava-se entusiasmado com o rumo que a série estava a tomar.

"Rabo de Peixe" estreou-se na Netflix em 2023 e rapidamente se tornou num verdadeiro caso de sucesso, em Portugal e além fronteiras. Com produção da Ukbar Filmes, a série é "muito livremente inspirada em eventos reais" e foi rodada nos Açores, pela mão do realizador Augusto Fraga. Foi Fraga quem teve a ideia da trama, inspirado no que acontecera em 2001 naquele arquipélago: nessa altura, um veleiro naufragou junto à costa de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, com meia tonelada de cocaína a bordo.

A realidade termina por aqui: a série da Netflix acompanha um grupo de quatro amigos que não existiram na vida real, mas que, na ficção, se vêm na posse de vários quilos de droga, que tentam usar para mudar de vida.

O sucesso de Rabo de Peixe foi tal que o serviço de streaming decidiu encomendar mais duas temporadas. As segunda e terceira temporadas foram anunciadas em outubro de 2024, já com a colaboração dos realizadores João Maia e Patrícia Sequeira. Rabo de Peixe foi a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix. A primeira foi "Glória", que se estreou em 2021.

O sucesso de Rabo de Peixe também foi acarinhado pela população local, que passou de desconfiar do projeto a apoiá-lo com fervor.