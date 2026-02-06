Ouvir
Euromilhões: confira a chave vencedora desta sexta-feira

06 fev, 2026 - 20:23 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 29 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 10 - 13 - 20 - 23 - 24 e pelas estrelas 6 e 11.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 29 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

