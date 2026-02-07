​As Três da Manhã. Veja como foi a Emissão especial em Leiria

Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta. Cinco nomes aparentemente inocentes, mas quando precedidos da palavra “depressão” deixaram um rasto de destruição no nosso país. As Três da Manhã da Renascença foram até Leiria – um dos distritos mais afetados pela depressão Kristin – para uma emissão especial a partir do Estádio de Leiria que, por estes dias, é também o local onde se recebem e distribuem donativos, ajuda ou onde é possível tomar um banho quente. De um dia para o outro perderam-se vidas, famílias viram as suas casas destruídas, empresas ficaram sem meses de trabalho. Não podendo ficar indiferentes à situação em que muitas regiões do país se encontram,– um dos distritos mais afetados pela depressão Kristin – para umaque, por estes dias, é também o local onde se recebem e distribuem donativos, ajuda ou onde é possível tomar um banho quente.

Como se vive num contexto de destruição tão avassalador? O que é possível fazer para que situações como esta não se voltem a repetir ou, pelo menos, não tenham um impacto tão grande? O que podemos fazer, no imediato, para ajudar as vítimas do mau tempo em Leiria e no resto do país? Foi o que Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Sérgio Costa, editor de informação, quiseram perceber junto de quem está no terreno. A chegada a Leiria já fazia antever o caos que a equipa da Renascença ia encontrar. Pela estrada muitas árvores tombadas, telhados que voaram, fachadas destruídas, vias cortadas. A manhã de quinta-feira começou cedo, como habitual, mas desta vez num cenário bem diferente do estúdio em Lisboa. O Estádio de Leiria virou supermercado, balneário, porto-de-abrigo e... estúdio de rádio. Inês Lopes Gonçalves e Entre as 7h00 e as 10h00, Ana Galvão Sérgio Costa falaram com quem está no terreno e com algumas das vítimas destas intempéries com nome de gente e feitio de besta.

"Foram duas horas horríveis, sempre à espera que o vento parasse" - Carla Fernandes

Ninguém estava preparado para o que estas intempéries trouxeram e, entre o que levaram e o que deixaram ficar, o saldo foi, maioritariamente, negativo. A esperança, no entanto, chega através da ajuda entre vizinhos, voluntários, pessoas anónimas que vão chegando de todo o país e que arregaçam as mangas para limpar, distribuir alimentos e bens essenciais. Conheça as histórias de quem viu os seus pequenos negócios destruídos, como a Joana que tem uma pequena vinha ; o Marco, da Marinha Grande, que estava de férias fora do país e quando chegou encontrou a sua fábrica parcialmente destruída e com prejuízos na ordem de um milhão e meio de euros; o João, proprietário de um restaurante que ficou devastado, mas que, ainda assim, já conseguiu reabrir parcialmente.

Os testemunhos das vítimas da tempestade Kristin - As Três da Manhã

A Cáritas de Leiria tem estado no terreno. As Três da Manhã falaram com Nelson Costa, diretor de serviços da Cáritas de Leiria, que tem procurado levar resposta às situações mais complicadas, batendo de porta em porta, levando cabazes e até dois dedos de conversa a quem prefere companhia a comida.

"Já visitámos cerca de 200 famílias" - Nelson Costa, Cáritas de Leiria

Porque é preciso olhar para a frente, As Três da Manhã falaram com Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, sobre o programa que quer “Reerguer Leiria” abrindo escolas, restabelecendo acesso a eletricidade e água e colmatando as inúmeras dificuldades que estão a afetar a população.

"Agora, somos Presidentes para Reerguer Leiria"

Também na Marinha Grande a passagem da tempestade Kristin deixou marcas. Carla Santana, vereadora da Câmara Municipal da Marinha Grande, revelou que 90% das empresas não estão em condições para trabalhar.

"Cerca de 90% das empresas não estão em condições para trabalhar" - Carla Santana, Marinha Grande

Para além das casas, das empresas, das fábricas, o impacto do mau tempo na região de Leiria deixou um rasto bem visível nas estruturas desportivas do distrito. Com “quase uma centena de clubes. Cerca de 40 modalidades. Mais de 3.000 atletas federados. O mapa desportivo de Leiria é dos mais ricos de Portugal, mas a cartografia ficou diferente desde o passado dia 29 de janeiro.” Leia a reportagem do jornalista André Maia, Bola Branca.