​As Três da Manhã. Veja como foi a Emissão especial em Leiria

07 fev, 2026 - 19:40 • Marina Duarte , Fábio Oliveira (fotos e vídeo)
Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta. Cinco nomes aparentemente inocentes, mas quando precedidos da palavra “depressão” deixaram um rasto de destruição no nosso país.
Como se vive num contexto de destruição tão avassalador? O que é possível fazer para que situações como esta não se voltem a repetir ou, pelo menos, não tenham um impacto tão grande? O que podemos fazer, no imediato, para ajudar as vítimas do mau tempo em Leiria e no resto do país? Foi o que Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Sérgio Costa, editor de informação, quiseram perceber junto de quem está no terreno.
A chegada a Leiria já fazia antever o caos que a equipa da Renascença ia encontrar. Pela estrada muitas árvores tombadas, telhados que voaram, fachadas destruídas, vias cortadas. A manhã de quinta-feira começou cedo, como habitual, mas desta vez num cenário bem diferente do estúdio em Lisboa.
Ninguém estava preparado para o que estas intempéries trouxeram e, entre o que levaram e o que deixaram ficar, o saldo foi, maioritariamente, negativo. A esperança, no entanto, chega através da ajuda entre vizinhos, voluntários, pessoas anónimas que vão chegando de todo o país e que arregaçam as mangas para limpar, distribuir alimentos e bens essenciais.
A Cáritas de Leiria tem estado no terreno. As Três da Manhã falaram com Nelson Costa, diretor de serviços da Cáritas de Leiria, que tem procurado levar resposta às situações mais complicadas, batendo de porta em porta, levando cabazes e até dois dedos de conversa a quem prefere companhia a comida.
Porque é preciso olhar para a frente, As Três da Manhã falaram com Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, sobre o programa que quer “Reerguer Leiria” abrindo escolas, restabelecendo acesso a eletricidade e água e colmatando as inúmeras dificuldades que estão a afetar a população.
Também na Marinha Grande a passagem da tempestade Kristin deixou marcas. Carla Santana, vereadora da Câmara Municipal da Marinha Grande, revelou que 90% das empresas não estão em condições para trabalhar.
Para além das casas, das empresas, das fábricas, o impacto do mau tempo na região de Leiria deixou um rasto bem visível nas estruturas desportivas do distrito. Com “quase uma centena de clubes. Cerca de 40 modalidades. Mais de 3.000 atletas federados. O mapa desportivo de Leiria é dos mais ricos de Portugal, mas a cartografia ficou diferente desde o passado dia 29 de janeiro.” Leia a reportagem do jornalista André Maia, Bola Branca.
Reportagem Bola Branca
No distrito de Leiria, o desporto desabou e ningué(...)
Na sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026, As Três da Manhã fizeram o programa a partir de Leiria. Entre os relatos que nos chegaram ficou a ecoar a frase de uma das convidadas, Joana Cartaxo, “A força da natureza foi forte, mas a força humana está a ser muito maior.”
Se quiser ajudar as populações afetadas pelas tempestades faça o seu donativo, por exemplo, junto da Cáritas.
Emergências nacionais:
IBAN Montepio: PT50 0036 0000 9910 5878 2439 4
MBway: 910 66 11 33
Doar online: https://caritas.pt/donativos-online/ (Emergências Nacionais)