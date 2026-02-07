Dinossauro com 125 milhões de anos e picos idênticos ao porco-espinho descoberto na China

Uma nova espécie de dinossauro herbívoro, que viveu há 125 milhões de anos e possuía espinhos comparáveis aos de um porco-espinho moderno, foi descoberta na China, anunciou na sexta-feira o Centro Nacional Francês de Investigação Científica (CNRS).

Em comunicado, o CNRS afirmou que, "até então, não existiam provas que comprovassem a existência de tais espinhos nos dinossauros" e explicou que os cientistas batizaram a nova espécie de "Haolong dongi" em homenagem a Dong Zhiming, pioneiro da paleontologia chinesa.

A descoberta na China da pele fossilizada excecionalmente bem preservada de um jovem iguanodonte do Cretácico levou os cientistas do CNRS e os seus parceiros internacionais a utilizarem tomografias de raios X de alta resolução e cortes histológicos.

Os investigadores conseguiram então observar células da pele preservadas durante 125 milhões de anos, que indicaram a presença de espinhos ocos e córneos em grande parte do corpo, comparáveis aos dos porcos-espinhos modernos na sua função de defesa.