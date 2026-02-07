Ouvir
Dinossauro com 125 milhões de anos e picos idênticos ao porco-espinho descoberto na China

07 fev, 2026 - 01:00 • Lusa

Investigadores descobriram na China uma nova espécie de dinossauro herbívoro batizada de "Haolong dongi". "Até então, não existiam provas que comprovassem a existência de tais espinhos nos dinossauros", lê-se no comunicado do novo estudo.

Uma nova espécie de dinossauro herbívoro, que viveu há 125 milhões de anos e possuía espinhos comparáveis aos de um porco-espinho moderno, foi descoberta na China, anunciou na sexta-feira o Centro Nacional Francês de Investigação Científica (CNRS).

Em comunicado, o CNRS afirmou que, "até então, não existiam provas que comprovassem a existência de tais espinhos nos dinossauros" e explicou que os cientistas batizaram a nova espécie de "Haolong dongi" em homenagem a Dong Zhiming, pioneiro da paleontologia chinesa.

A descoberta na China da pele fossilizada excecionalmente bem preservada de um jovem iguanodonte do Cretácico levou os cientistas do CNRS e os seus parceiros internacionais a utilizarem tomografias de raios X de alta resolução e cortes histológicos.

Os investigadores conseguiram então observar células da pele preservadas durante 125 milhões de anos, que indicaram a presença de espinhos ocos e córneos em grande parte do corpo, comparáveis aos dos porcos-espinhos modernos na sua função de defesa.

Estas protuberâncias demonstram também um mecanismo de defesa evolutivo até então desconhecido nos iguanodontes, um grupo de dinossauros que, dependendo da espécie, podiam medir entre seis e 10 metros de comprimento e pesar várias toneladas.

O estudo sugere que os espinhos desempenhavam um papel na termorregulação (por serem ocos, poderiam ter ajudado a dissipar ou absorver calor) ou na perceção sensorial (para detetar movimentos ou alterações no ambiente).

"Como o espécime 'Haolong dongi' é um juvenil, ainda não se sabe se estes espinhos também estavam presentes nos adultos", observou ainda o CNRS.

