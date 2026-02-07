Morreu o vocalista Brad Arnold dos 3 Doors Down. Tinha 47 anos

O fundador e vocalista da banda de rock norte-americana 3 Doors Down, Brad Arnold, morreu neste sábado com 47 anos, nove meses depois de ter revelado que sofria de cancro no rim, anunciou o grupo.

“Os que lhe eram mais próximos vão recordá-lo não só pelo seu talento, mas também pelo seu calor humano, humildade, fé e profundo amor pela família e pelos amigos.”



Num vídeo publicado nas redes sociais em maio de 2025, Arnold disse que tinha sido diagnosticado com carcinoma renal de células claras em fase avançada, que se tinha espalhado para um dos pulmões. Devido à sua doença, os 3 Doors Down cancelaram a digressão de verão prevista para 2025.

Os 3 Doors Down, formados em 1996 em Escatawpa, Mississippi, alcançaram grande popularidade em 2000 com o single “Kryptonite”, escrito por Arnold, que atingiu o 3.º lugar da Billboard Hot 100.