Morreu o vocalista Brad Arnold dos 3 Doors Down. Tinha 47 anos

07 fev, 2026 - 22:13 • Reuters

“Os que lhe eram mais próximos vão recordá-lo não só pelo seu talento, mas também pelo seu calor humano e humildade", lê-se na mensagem do grupo norte-americano 3 Doors Down, após a notícia da morte do vocalista Arnold.

O fundador e vocalista da banda de rock norte-americana 3 Doors Down, Brad Arnold, morreu neste sábado com 47 anos, nove meses depois de ter revelado que sofria de cancro no rim, anunciou o grupo.

“Os que lhe eram mais próximos vão recordá-lo não só pelo seu talento, mas também pelo seu calor humano, humildade, fé e profundo amor pela família e pelos amigos.”

Num vídeo publicado nas redes sociais em maio de 2025, Arnold disse que tinha sido diagnosticado com carcinoma renal de células claras em fase avançada, que se tinha espalhado para um dos pulmões. Devido à sua doença, os 3 Doors Down cancelaram a digressão de verão prevista para 2025.

Os 3 Doors Down, formados em 1996 em Escatawpa, Mississippi, alcançaram grande popularidade em 2000 com o single “Kryptonite”, escrito por Arnold, que atingiu o 3.º lugar da Billboard Hot 100.

Outros êxitos incluem “When I’m Gone” e “Here Without You”, ambos no top cinco da mesma tabela. A banda tem sido descrita como post-grunge, rock alternativo e hard rock.

“Como membro fundador, vocalista e baterista original dos 3 Doors Down, Brad ajudou a redefinir o rock mainstream, combinando a acessibilidade do post-grunge com uma escrita emocionalmente direta e temas líricos que ressoavam junto do público comum”, afirmou a banda num comunicado publicado na sua conta oficial de Instagram.

Segundo o comunicado, Arnold "morreu pacificamente, rodeado pelos seus entes queridos, incluindo a sua mulher, Jennifer". Não foi indicado o local da morte.

“Acima de tudo, era um marido dedicado a Jennifer, e a sua bondade, sentido de humor e generosidade tocaram todos os que tiveram a sorte de o conhecer”, refere ainda o comunicado.

