Lisboa

Incêndio na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto

08 fev, 2026 - 23:33 • Lusa

Imagens publicadas nas redes sociais mostram chamas a sair pelas janelas do edifício.

O incêndio deflagrou no domingo à noite no Bairro Alto, em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois (ZDB). O fogo já foi extinto, disse à agência Lusa um dos elementos da direção da associação cultural.

Natxo Checa não soube precisar a que horas começou o incêndio, mas disse que pouco depois das 23h00 tudo estava resolvido, notando que o espaço ZDB estava encerrado.

“Telefonaram-me a dizer que havia fumo e vim cá ver”, disse Natxo Checa, acrescentando desconhecer as causas do incêndio. “Talvez alguma coisa que ficou ligada”, disse.

Natxo Checa foi quem abriu a porta aos bombeiros e explicou que o fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar, mas que a estrutura não foi danificada e que o espaço, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está no Bairro Alto desde 1997 e é um espaço de produção cultural conhecido da cidade.

[notícia atualizada às 00h12 - incêndio foi extinto]

