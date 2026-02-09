Depois de Bilbao, a obra de Vieira da Silva vai ser exposta em Macau

Abre ao público, esta terça-feira, um novo ciclo de exposições no Museu da Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva, em Lisboa. A primeira mostra, de três, vai dar a conhecer alguns dos primeiros desenhos da artista Maria Helena Vieira da Silva.

“Vamos apresentar os desenhos anatómicos de Vieira da Silva, que são os primeiros desenhos da artista dignos desse nome”, indica o diretor do museu. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Nuno Faria explica que são obras “feitas entre 1926 e 1927” e que a artista “acarinhava”.

A par destes desenhos são também mostrados outros de Arpad Szenes, o marido da artista. “Temos desenhos em que ele desenha a Vieira deitada ou a Vieira a pintar”, diz Nuno Faria, que acrescenta que são trabalhos que têm um “lado intimista do casal” e que dão “informações sobre o trabalho da Vieira e sobre a sua personalidade”.

Mas como já vem sendo hábito neste museu, a coleção não se encerra em si mesma, e é mostrada em diálogo com artistas contemporâneos. Por um lado, será mostrado o trabalho de Vasco Futscher, com “um conjunto de peças de chão, cerâmicas que dialogam, nomeadamente com os desenhos anatómicos da Vieira”, diz Nuno Faria.

Uma das novidades da exposição é o trabalho que será apresentado de Teresa Segurado Pavão e Rui Sanchez, também eles, tal como Vieira e Arpad, um casal de artistas, mas que até aqui nunca tinha trabalho junto.

“Vamos apresentar uma exposição com peças inéditas feitas a quatro mãos. Foi a primeira vez que trabalharam em conjunto e vão apresentar uma exposição que se chama Ensaios em Imobilidade e Movimento Secreto, com peças de parede que articulam uma estrutura em madeira e peças em cerâmica”, adianta o diretor.

Frida Baranek regressa também ao museu para esta primeira exposição do ciclo de 2026. “Já expôs connosco no ciclo anterior. É brasileira, nasceu no Rio de Janeiro e é uma artista que pertence também a esta geração dos anos 80, que é uma geração que regressa às disciplinas artísticas, à pintura, à escultura, depois daqueles anos de grandes desmaterializações dos anos 70”, sublinha Nuno Faria.

Vieira da Silva em viagem

Depois da visibilidade que teve a exposição de Maria Helena Vieira da Silva no Museu Guggenheim, em Bilbao, a Renascença questionou Nuno Faria sobre a internacionalização da obra da artista.

Para este ano e, pela primeira vez, será organizada uma exposição de Vieira da Silva na China. Está prevista para Macau numa grande operação de logística que está a ser trabalhada.

“No fundo são duas exposições individuais, uma de Vieira da Silva e outra de Pan Yuliang, uma artista chinesa contemporânea de Vieira e que também viveu e trabalhou em Paris contemporaneamente a Vieira da Silva”, refere o diretor do museu.

Trata-se de uma das exposições de “maiores dimensões e mais exigente do ponto de vista da produção”, destaca Nuno Faria que indica que “o núcleo central de peças será do museu e depois terá peças de coleções institucionais e privadas”.