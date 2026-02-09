Festival Sudoeste volta a não ter edição em 2026

O festival de música Sudoeste, na Zambujeira do Mar, não vai acontecer este verão, mas deverá ter um regresso em 2027, disse esta segunda-feira à agência Lusa Luís Montez, da promotora Música no Coração.

"Acredito que em 2027 vou fazer [o festival] e gostava de anunciar em agosto deste ano as datas do próximo", disse Luís Montez.

É o segundo ano consecutivo em que a promotora não realiza o festival Sudoeste, e o promotor lamentou a concorrência no mercado e a falta de incentivos para as empresas investirem as suas marcas em festivais.

Em 2027, o festival Sudoeste cumpre 30 anos da sua fundação, enquanto evento de música num recinto ao ar livre, na Herdade da Casa Branca, próximo da vila de Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

A Música no Coração anunciou nas redes sociais, em fevereiro de 2025, que faria uma pausa no festival Sudoeste para "preparar um novo capítulo".

Em 2024, o festival já tinha adotado uma "nova identidade", sem o nome do patrocinador -- Meo - que estava associado à sua designação há quase duas décadas.

Nesse ano, o da 26.ª edição, o Sudoeste contou com artistas como Da Weasel, Anitta, Martin Garrix, Bárbara Bandeira ou Richie Campbell.

Apesar de não fazer este ano o festival Sudoeste, a Música no Coração terá a produção dos festivais Sumol Summer Fest, em julho na Costa de Caparica, o Jardins do Marquês, em junho e julho em Oeiras, o Caixa Alfama, em setembro em Lisboa, e o Caixa Ribeira, em julho no Porto, além de outros concertos em sala.