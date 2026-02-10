Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alinhamento raro de seis planetas poderá ser observado a partir do final do mês

10 fev, 2026 - 18:32 • Redação

Seis planetas vão surgir alinhados no céu noturno ao longo de fevereiro, num fenómeno conhecido como desfile planetário. O momento mais favorável para observação será no dia 28, quando os astros estarão mais próximos entre si.

A+ / A-

Os entusiastas da astronomia terão a oportunidade de observar um raro alinhamento de seis planetas no céu noturno durante o mês de fevereiro. No dia 28, Mercúrio, Vénus, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno vão aparecer próximos uns dos outros, criando um espetáculo visível a partir da Terra, explica o “Guardian”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Este tipo de fenómeno, conhecido como desfile planetário ou alinhamento planetário, ocorre quando quatro ou mais planetas podem ser observados simultaneamente. Segundo a agência espacial norte-americana Nasa, estes eventos resultam do facto de os planetas orbitarem o Sol num plano aproximadamente comum.

Apesar de parecerem alinhados, trata-se apenas de um efeito visual observado a partir da Terra. Na realidade, os planetas mantêm-se separados por distâncias que variam entre milhões e milhares de milhões de quilómetros.

Fenómenos semelhantes já ocorreram anteriormente. Em 27 de fevereiro de 2025, sete planetas alinharam-se num evento raro que, segundo astrónomos, não voltará a repetir-se antes de 2040.

No alinhamento deste mês, quatro planetas, Mercúrio, Vénus, Marte e Júpiter, poderão ser vistos a olho nu. Urano e Neptuno exigirão o uso de binóculos ou de um telescópio, devido à sua grande distância e menor brilho. Mercúrio poderá ser mais difícil de identificar, por se encontrar baixo no horizonte.

O melhor momento para observar o fenómeno será cerca de 30 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte oeste, de preferência num local com vista desimpedida e boas condições meteorológicas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)