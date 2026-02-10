Alinhamento raro de seis planetas poderá ser observado a partir do final do mês

Os entusiastas da astronomia terão a oportunidade de observar um raro alinhamento de seis planetas no céu noturno durante o mês de fevereiro. No dia 28, Mercúrio, Vénus, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno vão aparecer próximos uns dos outros, criando um espetáculo visível a partir da Terra, explica o “Guardian”.

Este tipo de fenómeno, conhecido como desfile planetário ou alinhamento planetário, ocorre quando quatro ou mais planetas podem ser observados simultaneamente. Segundo a agência espacial norte-americana Nasa, estes eventos resultam do facto de os planetas orbitarem o Sol num plano aproximadamente comum.

Apesar de parecerem alinhados, trata-se apenas de um efeito visual observado a partir da Terra. Na realidade, os planetas mantêm-se separados por distâncias que variam entre milhões e milhares de milhões de quilómetros.

Fenómenos semelhantes já ocorreram anteriormente. Em 27 de fevereiro de 2025, sete planetas alinharam-se num evento raro que, segundo astrónomos, não voltará a repetir-se antes de 2040.

No alinhamento deste mês, quatro planetas, Mercúrio, Vénus, Marte e Júpiter, poderão ser vistos a olho nu. Urano e Neptuno exigirão o uso de binóculos ou de um telescópio, devido à sua grande distância e menor brilho. Mercúrio poderá ser mais difícil de identificar, por se encontrar baixo no horizonte.

O melhor momento para observar o fenómeno será cerca de 30 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte oeste, de preferência num local com vista desimpedida e boas condições meteorológicas.