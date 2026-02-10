Ouvir
Chef Vítor Matos, recordista de estrelas Michelin, abre mais quatro restaurantes em 2026

10 fev, 2026 - 14:02 • João Malheiro

Restaurantes vão localizar-se no Porto, em Guimarães e em Vila Real.

O chef Vítor Matos prepara-se para abrir mais quatro restaurantes este ano.

Segundo o "Expresso", o português mais premiado pelo guia das estrelas Michelin vai abrir dois espaços no Porto, um terceiro em Guimarães e um quarto em Vila Real.

Os restaurantes na cidade Invicta vão dividir-se em duas gastronomias distintas: um espaço será dedicado à comida italiana, enquanto o outro vai dedicar-se a pratos japoneses.

Em Guimarães, o projeto será alicerçado na cozinha de produto e está integrado na remodelação do Hool, no Hotel da Oliveira.

Já a última localização será o primeiro restaurante em nome próprio de Vítor Matos.

Por agora, o restaurante que estará mais perto da abertura é o espaço dedicado à gastronomia italiana, no Porto.

O chef português soma cinco estrelas Michelin em Portugal e conta com restaurantes de norte a sul do país.

Tópicos
