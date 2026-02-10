Cinemas registam melhor janeiro em receita de bilheteira desde 2004

As salas portuguesas de cinema registaram em janeiro 8,8 milhões de euros de receitas, sendo a melhor bilheteira arrecadada naquele mês desde 2004, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgados esta terça-feira.

Estes dados significam que o mercado da exibição comercial de cinema teve o melhor começo de ano, em termos de receitas, desde 2004, quando o ICA começou a coligir dados estatísticos.

Em termos de audiência, em janeiro os cinemas somaram 1.277.458 espectadores, o que representa o melhor janeiro desde 2016 (1.301.631 entradas).

Comparando com o começo de 2025, janeiro registou aumentos de 27,4% em receita de bilheteiras e de 17,7% no número de espectadores, possivelmente impulsionados pela prestação dos dois filmes mais vistos neste mês: "A Criada", de Paul Feig, e "Avatar: Fogo e Cinzas", de James Cameron.

Segundo o ICA, "A Criada", que se estreou a 01 de janeiro, foi visto por 425.424 espectadores e registou 2,8 milhões de euros de bilheteira, enquanto "Avatar: Fogo e Cinzas", estreado a 17 de dezembro, registou 246.445 entradas e 2,1 milhões de euros de bilheteira.

Em janeiro, a distribuidora Pris Audiovisuais, que distribuiu "A Criada", teve um aumento de 1.500% de receita de bilheteira (2,9 milhões de euros), face aos 180 mil euros obtidos em janeiro de 2025.

Segundo os dados do ICA, "Os Enforcados", coprodução luso-brasileira de Fernando Coimbra, é o filme português mais visto em sala em janeiro, com 1.418 espectadores, seguido de "Justa", de Teresa Villaverde, com 625 espectadores.