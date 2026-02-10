Ouvir
Estudo revela que preferência das aves por frutos raros é crucial para a biodiversidade

10 fev, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos

Investigação internacional liderada pela Universidade de Coimbra mostra que escolhas alimentares das aves ajudam a manter a diversidade de plantas.

A preferência das aves frugívoras por frutos raros desempenha um papel fundamental na manutenção da biodiversidade vegetal, conclui um estudo internacional liderado pelo Centro de Ecologia Funcional, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

A investigação baseia-se em dados recolhidos de forma sistemática ao longo de 12 anos, numa floresta da região de Coimbra, e envolveu investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade do Porto, através da Associação BIOPOLIS, e da Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina.

Os cientistas analisaram de que forma a composição nutricional e energética dos frutos, bem como a densidade das plantas na vizinhança, influenciam as escolhas alimentares das aves e o papel que estas desempenham na dispersão de sementes.

Os resultados, publicados esta terça-feira na revista científica Current Biology, indicam que as aves frugívoras preferem frutos raros, sobretudo quando estes apresentam características nutricionais mais distintivas em relação às plantas vizinhas. O estudo demonstra ainda que as plantas beneficiam da proximidade de outras espécies com frutos, uma vez que essa concentração atrai mais aves dispersoras para a mesma área.

Esta preferência que as aves têm para comer frutos raros e dispersar as suas sementes mostra a importância das interações entre as espécies para a diversidade das plantas”, afirma Guadalupe Peralta, primeira autora do estudo e investigadora do Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, do CONICET, na Universidad Nacional de Córdoba.

Segundo os investigadores, esta é a primeira evidência empírica de que a tendência das aves para complementarem a sua dieta com nutrientes e frutos raros constitui um mecanismo essencial para favorecer a dispersão de sementes de espécies menos comuns, contribuindo para a manutenção da biodiversidade vegetal à escala regional.

Para Ruben Heleno, professor do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC e investigador do Centro de Ecologia Funcional, citado em comunicado, os resultados sublinham o papel das aves como reguladoras naturais dos ecossistemas.

É extraordinário que o simples facto de as aves tentarem diversificar a sua dieta, consumindo os frutos mais raros e estranhos que encontram, ajude essas plantas a não serem eliminadas por outras mais comuns e competitivas”, sublinha.

Num certo sentido, isto faz das aves as defensoras dos mais fracos na natureza e verdadeiras zeladoras da biodiversidade”, conclui o investigador.

