Euromilhões desta terça-feira: saiba se ganhou o jackpot

10 fev, 2026 - 20:21 • Redação
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 1 - 17 - 19 - 34 - 42 e pelas estrelas 5 e 8.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 39 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.