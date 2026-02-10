Exposição "Turn around" revela 25 anos da Coleção de Arte Fundação EDP

Uma exposição que percorre 25 anos de criação artística em Portugal, a partir das escolhas que construíram a Coleção de Arte da Fundação EDP, é inaugurada na quarta-feira, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Com curadoria de João Pinharanda, Margarida Chantre e Sérgio Mah, a exposição intitula-se "Turn around. Um olhar sobre a Coleção de Arte Fundação EDP (Parte I)" e reúne obras de artistas como Adriana Proganó, Ana Jotta, Gabriel Abrantes, João Pedro Croft, Joana Vasconcelos, Luisa Cunha e João Paulo Feliciano, entre outros.

Patente até 25 de janeiro de 2027 no MAAT Central, a mostra - composta por dois momentos que representam uma das maiores apresentações públicas de sempre desta coleção - pretende propor "uma leitura plural e caleidoscópica da criação artística" do país, com base nas escolhas que a constituíram ao longo de duas décadas e meia, segundo informação do MAAT.

O título da exposição é retirado de uma obra sonora de Luisa Cunha apresentada no início do percurso, e convoca "uma pluralidade de sentidos", numa interpelação direta ao visitante: "Vira-te, olha para ti mesmo, roda, olha em teu redor", explicam os curadores numa nota de imprensa.

A seleção apresentada capta parte de uma coleção com mais de 2450 obras de 345 artistas, e permite acompanhar "de forma consistente a evolução da criação artística em Portugal nas últimas duas décadas e meia", num conjunto que reflete sobretudo a atividade de programação da Fundação EDP e do MAAT.

No conjunto, com obras de artistas de várias gerações, encontram-se aquisições ligadas a exposições, prémios e ao contexto artístico mais alargado, descreve a apresentação da mostra.

Ainda segundo os curadores, a exposição foi concebida "não como um reflexo único, mas como um jogo de espelhos ou um caleidoscópio capaz de dar sentido à complexidade e ao cruzamento de ângulos com que a realidade da criação nacional se dá a ver neste primeiro quartel do século XXI".

As obras distribuem-se num percurso livre, sem guião fechado nem pretensão de exaustividade, cruzando linguagens desenvolvidas por artistas com percursos consolidados, outros em afirmação e artistas emergentes, "numa lógica de convivência e diálogo entre diferentes posturas criativas", apontam.

"Pretende-se que cada visitante, em cada momento, sinta o desejo de verdade, intensidade e beleza que originou esta coleção e esta escolha, e que cada um a perceba e goste de nela se rever", sublinham os curadores sobre o percurso, que conta ainda com obras de artistas como Maria Beatriz, Tiago Baptista, João Ferro Martins, João Pedro Vale e Nuno Ferreira, Sérgio Pombo e Rodrigo Oliveira.

"Turn around. Um olhar sobre a Coleção de Arte Fundação EDP" apresenta-se como a primeira parte de um projeto expositivo mais vasto. A segunda parte será inaugurada no MAAT Central em 29 de abril, "constituindo, em conjunto, uma das mais extensas exposições já realizadas a partir deste acervo".

No decorrer da exposição será editado um livro dedicado à Coleção de Arte Fundação EDP, com obras de 101 artistas datadas entre 1959 e 2024, com edições em português e inglês e distribuição nacional.

Está igualmente prevista a publicação do livro "Iss"eu também fazia", da autoria do Teatro Praga, em parceria com o MAAT, dirigido a crianças entre os sete e os 12 anos, um projeto de leitura com atividades que cruza educação artística e cívica, inspirado nas obras da coleção.