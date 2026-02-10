Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cinema

"Melania" usou música de filme de Paul Thomas Anderson. Realizador exige remoção

10 fev, 2026 - 09:53 • Lusa

Produtora Universal "absteve-se de consultar o compositor Jonny Greenwood neste uso por uma terceira parte, o que é uma violação do seu acordo de compositor".

A+ / A-

O realizador Paul Thomas Anderson e o músico e compositor Jonny Greenwood exigiram a retirada de trechos da banda sonora de "Linha Fantasma" usados no filme "Melania" sobre a primeira dama dos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo um comunicado citado por vários meios de comunicação social norte-americanos, os dois autores do filme de 2017 protagonizado por Daniel Day-Lewis referem que, apesar de Greenwood não ter os direitos de autor da banda sonora, a produtora Universal "absteve-se de consultar Jonny neste uso por uma terceira parte, o que é uma violação do seu acordo de compositor".

"Desta forma, Jonny e Paul Thomas Anderson pediram para que fosse retirado do documentário", acrescentou o comunicado.

"Melania", que teve estreia mundial a 30 de janeiro, foi realizado por Brett Ratner e produzido pela Amazon MGM Studios com a Muse Films, produtora criada pela ex-modelo e mulher de Donald Trump, num projeto que envolveu 75 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros) -- um recorde para um documentário.

Segundo a publicação especializada Variety, o filme acumulou 13,35 milhões de dólares (11,2 milhões de euros) nos Estados Unidos, com aquele meio a lembrar que, visto que os donos dos cinemas ficam com metade do valor do bilhete, será difícil para "Melania" aproximar-se de cobrir os custos de produção.

Em Portugal, até domingo, o filme foi visto por 1.135 pessoas, num total de 7.813 euros de receita, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)