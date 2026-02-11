CNB acolhe bailarinos de escola de dança de Leiria afetada pelo mau tempo

Ninguém escapou ileso ao mau tempo. O edifício do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez de Leiria ficou parcialmente destruído. Solidária, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) resolveu ajudar.

O espetáculo “Grandes Mestres”, que estreia esta quinta-feira no Teatro Camões, em Lisboa, conta com sete alunas bailarinas da escola de Leiria. Vêm ao abrigo de um protocolo que a CNB têm com várias instituições de ensino da dança, a que se juntam a outras seis alunas do Conservatório Nacional. Todas irão partilhar a experiência de participar numa produção profissional.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o diretor da CNB explica que com esta iniciativa querem “chamar a atenção e partilhar o pedido de ajuda da escola Annarella Sanchez que foi visivelmente afetada”. Fernando Duarte diz que a escola tem contado com o “grande apoio da comunidade que tem uma admiração pela escola e que foi a correr em auxílio”.

Mas não foi só a escola a sofrer danos. Fernando Duarte acrescenta que conviveram “de perto com situações de instabilidade, não só de alguns colaboradores que têm família na região ou que têm a própria casa junto de zonas muito afetadas”.

A CNB resolveu, por isso, doar “antigos materiais de comunicação”, lonas e cartazes publicitários “que pudessem ser úteis para esta fase em que nem sempre é possível avançar com uma recuperação e com um arranjo dos estragos, porque o tempo não está a dar descanso”, refere Fernando Duarte.

É neste contexto que a CNB leva ao palco “Grandes Mestres”, um espetáculo marcado por duas estreias. Até dia 22, dança obras de Sol León & Paul Lightfoot, Edward Clug e George Balanchine.