CNB acolhe bailarinos de escola de dança de Leiria afetada pelo mau tempo

11 fev, 2026 - 16:48 • Maria João Costa
Ninguém escapou ileso ao mau tempo. O edifício do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez de Leiria ficou parcialmente destruído. Solidária, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) resolveu ajudar.
O espetáculo “Grandes Mestres”, que estreia esta quinta-feira no Teatro Camões, em Lisboa, conta com sete alunas bailarinas da escola de Leiria. Vêm ao abrigo de um protocolo que a CNB têm com várias instituições de ensino da dança, a que se juntam a outras seis alunas do Conservatório Nacional. Todas irão partilhar a experiência de participar numa produção profissional.
Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o diretor da CNB explica que com esta iniciativa querem “chamar a atenção e partilhar o pedido de ajuda da escola Annarella Sanchez que foi visivelmente afetada”. Fernando Duarte diz que a escola tem contado com o “grande apoio da comunidade que tem uma admiração pela escola e que foi a correr em auxílio”.
Mas não foi só a escola a sofrer danos. Fernando Duarte acrescenta que conviveram “de perto com situações de instabilidade, não só de alguns colaboradores que têm família na região ou que têm a própria casa junto de zonas muito afetadas”.
A CNB resolveu, por isso, doar “antigos materiais de comunicação”, lonas e cartazes publicitários “que pudessem ser úteis para esta fase em que nem sempre é possível avançar com uma recuperação e com um arranjo dos estragos, porque o tempo não está a dar descanso”, refere Fernando Duarte.
É neste contexto que a CNB leva ao palco “Grandes Mestres”, um espetáculo marcado por duas estreias. Até dia 22, dança obras de Sol León & Paul Lightfoot, Edward Clug e George Balanchine.
A coreografia “Symphony of C” de Balanchine, onde irão participar as bailarinas de Leiria, é apresentado pela primeira vez em Portugal. “Nunca foi dançado em Portugal, apesar de ter sido criado nos anos 40, primeiro para a ópera de Paris e depois para Nova Iorque”, diz Fernando Duarte.
“É um dos melhores exemplos naquilo que é a celebração da contemporaneidade do bailado clássico. Isto pode parecer um pouco contraditório, mas é exatamente assim que se define Balanchine. Ele trouxe a sua base canónica e o primado quase imperial da sua infância em São Petersburgo e trouxe-o para o arrojo e para a inovação que encontrou na América”, explica o diretor da CNB
Ao todo 40 bailarinos em palco “num permanente desafio à técnica, à musicalidade e também à sua alegria de dançar”, diz Fernando Duarte que destaca também a estreia de “Sleight of Hand”, da dupla de coreógrafos Espanhola/Britânico Sol León & Paul Lightfoot com quem trabalhou no passado, nos Países Baixos.
A um ano de celebrar 50 anos, a CNB vai também levar ao palco “Four Reasons”, uma coreografia que Edward Clug criou em 2008 para a CNB, mas que não é dançada desde 2009.
“Foi criado em exclusivo para a CNB em 2008, pelo então jovem coreógrafo Edward Clug e que passados praticamente 17 anos, hoje, é um nome completamente requisitado por todas as companhias e com uma assinatura também muito própria que muito prazer no dá reviver”, indica Fernando Duarte.
Por estes dias, a par do espetáculo “Grandes Mestres”, a CNB organiza também ateliers de dança para crianças e famílias e conversas pré e pós-espetáculo.