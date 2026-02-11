Ganhar dinheiro por dormir? Estar 10 dias deitado pode render cinco mil euros

11 fev, 2026 - 09:06 • Lusa
O Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial Medes, sediado em Toulouse, no sul de França, está à procura de dez voluntários que possam ficar deitados durante dez dias consecutivos em troca de cinco mil euros, divulgou este centro.
O estudo científico, previsto para junho do próximo ano, pretende observar como o corpo humano se adaptaria à ausência de gravidade no espaço, noticiou a agência Efe.
A simulação, organizada a pedido do Centro Nacional de Estudos Aeroespaciais de França (CNES), está a ser realizada na Terra devido à dificuldade de conduzir determinadas pesquisas científicas durante os voos espaciais.
"A ideia é perceber como os fluidos corporais, água e sangue, são redistribuídos em condições de ausência de gravidade", explicou um porta-voz do Medes.
O instituto procura dez homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, com bom domínio do francês.
Os candidatos devem estar de boa saúde e praticar desporto regularmente.
Estes voluntários passarão dez dias deitados numa posição ligeiramente inclinada, consumindo apenas 250 calorias por dia.