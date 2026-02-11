Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ganhar dinheiro por dormir? Estar 10 dias deitado pode render cinco mil euros

11 fev, 2026 - 09:06 • Lusa

Instituto científico procura dez homens com idades entre os 20 e os 40 anos e bom domínio do francês.

A+ / A-

O Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial Medes, sediado em Toulouse, no sul de França, está à procura de dez voluntários que possam ficar deitados durante dez dias consecutivos em troca de cinco mil euros, divulgou este centro.

O estudo científico, previsto para junho do próximo ano, pretende observar como o corpo humano se adaptaria à ausência de gravidade no espaço, noticiou a agência Efe.

A simulação, organizada a pedido do Centro Nacional de Estudos Aeroespaciais de França (CNES), está a ser realizada na Terra devido à dificuldade de conduzir determinadas pesquisas científicas durante os voos espaciais.

"A ideia é perceber como os fluidos corporais, água e sangue, são redistribuídos em condições de ausência de gravidade", explicou um porta-voz do Medes.

O instituto procura dez homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, com bom domínio do francês.

Os candidatos devem estar de boa saúde e praticar desporto regularmente.

Estes voluntários passarão dez dias deitados numa posição ligeiramente inclinada, consumindo apenas 250 calorias por dia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)