  • 11 fev, 2026
Investigação sugere que morte de Kurt Cobain foi homicídio e não suicídio

11 fev, 2026 - 16:45 • Diogo Camilo

Equipa levanta dúvidas sobre como poderia ter o vocalista dos Nirvana ter disparado uma arma, quando tinha níveis de morfina no sangue três vezes acima da dose letal. Investigação privada defende que últimas quatro linhas da carta de suicídio não foram escritas por Kurt Cobain.

Mais de 30 anos depois da morte de Kurt Cobain, uma equipa de investigação privada vem agora levantar dúvidas sobre a causa de morte do vocalista dos Nirvana, sugerindo que se possa ter tratado de um homicídio, e não de um suicídio.

Cobain morreu na sua casa em abril de 1994, na sua casa em Seattle, no estado de Washington, com a polícia local a registar a morte como suicídio. No entanto, uma equipa forense avança que a causa de morte dificilmente terá sido essa, dadas as circunstâncias que antecederam a morte.

O relatório indica que Kurt Cobain tinha níveis de morfina no seu sangue de 1,52 mg/l, ou seja, três vezes acima da dose letal.

Ao Daily Mail, uma das investigadoras, Michelle Wilkins, explica a natureza da situação: "Suicídios levam a cenas muito desordenadas e esta era uma cena muito limpa", indica, referindo que a autópsia é inconsistente com a causa de morte de Cobain. "A necrose do cérebro e fígado acontece numa overdose. Não acontece com o tiro de uma caçadeira", afirma.

A equipa de investigação levanta ainda dúvidas sobre como teria Kurt Cobain segurado a arma para o tiro que lhe tirou a vida, tendo em conta a condição em que estava.

Em vez disso, os investigadores sugerem que Cobain tenha sido confrontado com assaltantes ou agressores, que o drogaram com heroína, antes de dispararem sobre a sua cabeça e deixarem uma nota de suicídio ao seu lado.

Uma carta que não é de suicídio

No relatório, a equipa também aborda a alegada nota de suicídio, concluindo que as últimas quatro linhas da carta não tenham sido escritas por Kurt Cobain.

"O início da carta foi escrito pelo Kurt. Mas não há nada sobre suicídio aí. Basicamente é ele a falar de deixar a banda", refere Michelle Wilkins.

Nas últimas linhas, Kurt Cobain diz adeus à sua família e aí "o texto é um pouco diferente". "As letras são maiores e parece mais irregular", conclui.

Ainda assim, apesar deste novo relatório e de teorias sobre a causa de morte de Kurt Cobain, a decisão de suicídio não voltou a ser investigada pela polícia ou pela entidade que realiza autópsias.

Ao Daily Mail, o gabinete de King County diz "não ter encontrado nada que justifique a reabertura deste caso".

