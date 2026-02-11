Investigação sugere que morte de Kurt Cobain foi homicídio e não suicídio

Mais de 30 anos depois da morte de Kurt Cobain, uma equipa de investigação privada vem agora levantar dúvidas sobre a causa de morte do vocalista dos Nirvana, sugerindo que se possa ter tratado de um homicídio, e não de um suicídio.

Cobain morreu na sua casa em abril de 1994, na sua casa em Seattle, no estado de Washington, com a polícia local a registar a morte como suicídio. No entanto, uma equipa forense avança que a causa de morte dificilmente terá sido essa, dadas as circunstâncias que antecederam a morte.

O relatório indica que Kurt Cobain tinha níveis de morfina no seu sangue de 1,52 mg/l, ou seja, três vezes acima da dose letal.

Ao Daily Mail, uma das investigadoras, Michelle Wilkins, explica a natureza da situação: "Suicídios levam a cenas muito desordenadas e esta era uma cena muito limpa", indica, referindo que a autópsia é inconsistente com a causa de morte de Cobain. "A necrose do cérebro e fígado acontece numa overdose. Não acontece com o tiro de uma caçadeira", afirma.

A equipa de investigação levanta ainda dúvidas sobre como teria Kurt Cobain segurado a arma para o tiro que lhe tirou a vida, tendo em conta a condição em que estava.

Em vez disso, os investigadores sugerem que Cobain tenha sido confrontado com assaltantes ou agressores, que o drogaram com heroína, antes de dispararem sobre a sua cabeça e deixarem uma nota de suicídio ao seu lado.