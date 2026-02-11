Morreu José Carlos Rolo, ex-presidente da Câmara de Albufeira

O ex-presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, morreu esta quarta-feira, aos 70 anos, depois de ter sido internado no Hospital de Faro na quarta-feira, disse à Lusa uma fonte do PSD.

José Carlos Rolo tinha deixado a presidência da Câmara algarvia após as últimas eleições autárquicas, nas quais não conseguiu a reeleição e foi substituído por Rui Cristina, do Chega, o partido mais votado nas autárquicas de outubro passado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa nota publicada nas redes sociais, o presidente do PSD do Algarve, Cristóvão Norte, lamentou a morte de José Carlos Rolo, expressou as condolências à família e amigos e destacou o "exemplo de empenho e sentido de serviço público" do antigo presidente da Câmara de Albufeira.

"O José Carlos Rolo fez dos outros a sua missão. Foram muitos anos de entrega total", considerou Cristóvão Norte numa publicação feita nas redes sociais, afirmando que "PSD do Algarve está de luto".

O presidente da comissão política distrital do Algarve do PSD lembrou o percurso de José Carlos Rolo, primeiro como professor e depois como autarca, função nas quais "manteve sempre o mesmo caráter", demonstrando um "empenho discreto, uma lealdade inabalável e uma integridade devota".

"Nunca avistei nele maus sentimentos, motivações torpes, mas sim uma vontade de juntar, de unir, de não crispar ou dividir, emprestando o que de melhor tinha para servir a sua terra, a sua comunidade", destacou ainda Cristóvão Norte, que agradeceu ao antigo autarca de Albufeira pelo "labor cívico" ao longo da sua vida.

Natural de Belver, concelho de Gavião, no distrito de Portalegre, e residente em Albufeira há mais de 40 anos, José Carlos Rolo licenciou-se em Matemática, fez um mestrado em Gestão e Políticas Públicas e foi docente em escolas secundárias de Loulé e de Albufeira.

Após ser eleito presidente do conselho diretivo da Escola Secundária de Albufeira em 1986 e ter desempenhado o cargo durante mais de uma década, foi diretor de serviços na Direção Regional de Educação do Algarve, antes de ingressar na autarquia de Albufeira como vereador e vice-presidente em 2001, quando Desidério Silva (PSD) conquistou a presidência da autarquia ao PS.

Em 2012, assumiu pela primeira vez a presidência do município durante cerca de um ano, na sequência da renúncia de Desidério Silva para concorrer à presidência da Região de Turismo do Algarve (RTA), mas manteve a segunda posição na lista nas autárquicas de 2013 e de 2017, anos em que foi eleito para a presidência Carlos Silva e Sousa, que conquistou a maioria absoluta do executivo, com quatro dos sete eleitos.

José Carlos Rolo voltou a assumir a presidência da autarquia após a morte de Carlos Silva e Sousa em 2018, mantendo-se no cargo após ter liderado a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM e vencido as eleições autárquicas em 2021, embora perdendo a maioria dos eleitos.

Em 2025, o antigo presidente da Câmara de Albufeira tentou a reeleição para um segundo mandato à frente da autarquia, mas a vitória do Chega impediu esse objetivo e levou Rui Cristina à presidência desse município do distrito de Faro.