Estados Unidos

Morreu o ator James Van Der Beek. Tinha 48 anos

11 fev, 2026 - 21:00 • Catarina Magalhães

Conhecido pelo seu papel na série "Dawson's Creek" dos anos 90, Van Der Beek tinha anunciado em novembro de 2024 que tinha cancro colorretal. "Enfrentou os seus últimos dias com coragem, fé e serenidade", lê-se no comunicado da família.

O ator norte-americano James Van Der Beek morreu na manhã desta quarta-feira aos 48 anos, anunciou a família nas redes sociais.

Conhecido pelo seu papel na série "Dawson's Creek" dos anos 90, Van Der Beek tinha anunciado em novembro de 2024 que tinha cancro colorretal, numa entrevista à "CNN Internacional".

"Aceito a situação, encarando cada surpresa como um sinal que nos aponta para um destino maior do que aquele que teríamos descoberto sem intervenção divina", disse, na altura.

Pai de seis filhos, o ator norte-americano arrancou o novo milénio com outros projetos, como os filmes "Varsity Blues" (1999), "Texas Rangers" (2001) e "The Rules of Attraction" (2002).

A popularidade de Van Der Beek estendeu-se ainda às séries "CSI: Cyber" (2015) e "Pose" (2018).

"O nosso querido James Van Der Beek faleceu em paz esta manhã. Enfrentou os seus últimos dias com coragem, fé e serenidade", lê-se numa publicação na rede social Instagram.

Depois da notícia da morte do ator, a mulher Kimberly Van Der Beek lançou uma angariação de fundos para apoiar a família, com o objetivo de alcançar 421 mil euros (500 mil dólares).

"Os custos do tratamento médico de James e a longa luta contra o cancro deixaram-nos sem recursos", lê-se.

Nos Estados Unidos da América (EUA), um em cada 23 homens e uma em cada 25 mulheres são diagnosticadas com este problema oncológico, segundo a Sociedade Americana de Cancro.

