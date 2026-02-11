Morreu o ator James Van Der Beek. Tinha 48 anos

11 fev, 2026 - 21:00 • Catarina Magalhães
O ator norte-americano James Van Der Beek morreu na manhã desta quarta-feira aos 48 anos, anunciou a família nas redes sociais.
Conhecido pelo seu papel na série "Dawson's Creek" dos anos 90, Van Der Beek tinha anunciado em novembro de 2024 que tinha cancro colorretal, numa entrevista à "CNN Internacional".
"Aceito a situação, encarando cada surpresa como um sinal que nos aponta para um destino maior do que aquele que teríamos descoberto sem intervenção divina", disse, na altura.
Pai de seis filhos, o ator norte-americano arrancou o novo milénio com outros projetos, como os filmes "Varsity Blues" (1999), "Texas Rangers" (2001) e "The Rules of Attraction" (2002).
A popularidade de Van Der Beek estendeu-se ainda às séries "CSI: Cyber" (2015) e "Pose" (2018).
"O nosso querido James Van Der Beek faleceu em paz esta manhã. Enfrentou os seus últimos dias com coragem, fé e serenidade", lê-se numa publicação na rede social Instagram.
Depois da notícia da morte do ator, a mulher Kimberly Van Der Beek lançou uma angariação de fundos para apoiar a família, com o objetivo de alcançar 421 mil euros (500 mil dólares).
"Os custos do tratamento médico de James e a longa luta contra o cancro deixaram-nos sem recursos", lê-se.
Nos Estados Unidos da América (EUA), um em cada 23 homens e uma em cada 25 mulheres são diagnosticadas com este problema oncológico, segundo a Sociedade Americana de Cancro.