Cinco museus e três cineteatros encerrados devido a danos graves

São cinco os museus e três os cineteatros que estão de portas fechadas devido às consequências do mau tempo em Portugal. Ao todo, mais de 120 museus e monumentos sofreram danos devido às condições meteorológicas adversas.

Mais de uma semana depois da passagem da depressão Kristin, na Rede Portuguesa de Museus estão encerrados equipamentos como o Museu da Imagem em Movimento, o Museu Municipal Carlos Reis, o Museu Municipal de Santarém, o de Ciência da Universidade de Coimbra, o Museu Municipal de Ourém e o Museu Jorge Vieira de Beja.

Todos apresentam danos graves. Também sem condições de acolher espetáculos estão três cineteatros. São eles o Teatro José Lúcio da Silva e Miguel Franco, em Leiria, e o Teatro Cine de Pombal.

De acordo com um balanço enviado pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto à Renascença registam-se também danos graves em arquivos como o Distrital de Leiria

Também fechados depois da tempestade estão equipamentos como o Centro de Artes de Sines, o Laboratório das Artes Criativas de Lagos, o Banco das Artes, em Leiria ou o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra.

É na cidade dos estudantes que foi também afetado o Jardim Botânico da Universidade que apresenta danos moderados.