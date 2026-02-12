Cinco museus e três cineteatros encerrados devido a danos graves

12 fev, 2026 - 20:20 • Maria João Costa
São cinco os museus e três os cineteatros que estão de portas fechadas devido às consequências do mau tempo em Portugal. Ao todo, mais de 120 museus e monumentos sofreram danos devido às condições meteorológicas adversas.
Mais de uma semana depois da passagem da depressão Kristin, na Rede Portuguesa de Museus estão encerrados equipamentos como o Museu da Imagem em Movimento, o Museu Municipal Carlos Reis, o Museu Municipal de Santarém, o de Ciência da Universidade de Coimbra, o Museu Municipal de Ourém e o Museu Jorge Vieira de Beja.
Todos apresentam danos graves. Também sem condições de acolher espetáculos estão três cineteatros. São eles o Teatro José Lúcio da Silva e Miguel Franco, em Leiria, e o Teatro Cine de Pombal.
De acordo com um balanço enviado pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto à Renascença registam-se também danos graves em arquivos como o Distrital de Leiria
Também fechados depois da tempestade estão equipamentos como o Centro de Artes de Sines, o Laboratório das Artes Criativas de Lagos, o Banco das Artes, em Leiria ou o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra.
É na cidade dos estudantes que foi também afetado o Jardim Botânico da Universidade que apresenta danos moderados.
Na lista com uma centena de instituições afetadas registam-se danos graves na Capela Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria; na Casa Museu Afonso Lopes Vieira, na Marinha Grande; na Igreja Matriz de Cernache do Bomjardim, na Sertã; ou na Cerca do Convento de Cristo, em Tomar.
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, já esteve de visita a alguns dos equipamentos afetados, nomeadamente no Mosteiro da Batalha, onde houve danos nos túmulos de D. João I e da Rainha D. Filipa de Lencastre, ou no Mosteiro de Alcobaça, onde os túmulos de D. Pedro I e D. Inês sofreram também danos.
Na longa lista divulgada, há também espaços que estão a funcionar com restrições. Exemplo disso na Rede de Teatros e Cineteatros é o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz ou o Teatro Viriato, em Viseu, bem como o Teatro Académico Gil Vicente de Coimbra.
Também abertos, mas com restrições, estão o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, o Museu Marítimo de Ílhavo ou o Museu da Villa Romana do Rabaçal.
Mais a norte, também o Museu do Côa, o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, em Gondomar, estão a funcionar com restrições.
Entre a centena de outros equipamentos culturais com danos moderados, o Ministério da Cultura elenca espaços como a Fortaleza de Abrantes, o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, o Castelo e a Sé de Leiria, o Convento de Santo Agostinho, os Castelos de Ourém e Penela ou os restos das Muralhas de Santarém.