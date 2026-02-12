Novo espetáculo da Nuisis ZoBoP quer "dar esperança às pessoas"

A associação Nuisis ZoBoP regressa pela quarta vez ao Festival GUIDance, para a apresentação do seu novo espetáculo “Quando Vem a Taciturna De Limiar Em Limiar O Presente Frágil”, este sábado.

À Renascença, um dos criadores da performance, Hugo Calhim Cristóvão, refere que o festival que decorre em Guimarães "é muito importante" para a Nuisis ZoBoP e que partilham do acaso da programação do GUIDance corresponder aos projetos propostos.

"É como se o GUIDance e nós tivéssemos percursos paralelos", diz.

Este ano, o festival dedica-se ao tema "A sincronização da diversidade" e o espetáculo da Nuisis ZoBoP enquadra-se nesta discussão: "Não há dança em uníssono, há quatro intérpretes em cada uma tem um mundo muito próprio e distinto".

"Isso reflete o que temos que fazer enquanto artistas: Unir o distinto sem que o distinto perca a sua individualidade e sem que haja ódios pelo que é distinto", acrescenta.

Depois de passar pelo Festival GUIDance, a performance vai em digressão pelo país, passando pelo Teatro Aveirense, Aveiro (20 de fevereiro), Teatro-Cine Pombal (28 de fevereiro), Teatro Stephens, Marinha Grande (14 de março), Festival DDD – Dias Da Dança, Porto (9 e 10 de abril), Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco, (2 de abril), Casa das Artes de Famalicão (17 abril), Teatrão, Coimbra (30 de abril) e Teatro Rosalía de Castro, Corunha, Galiza/Espanha (30 de maio).

Alguns destes territórios foram atingidos pelas tempestades que passaram por Portugal, deixando por trás um rasto de destruição. Hugo Calhim Cristóvão está ciente deste contexto e quer "dar esperança às pessoas".

O artista explica que "não há nenhuma maneira de se conseguir fugir à tragédia e às dificuldades que isso causa", mas a arte "pode dar uma força e compreensão".

"Vendo-nos uns aos outros enquanto pessoas, qualquer tragédia faz parte da vida. Podemos crescer e lutar melhor contra ela. A arte tem essa função de nos dar esperança, capacidade de luta, conhecimento, cultura. É uma prova que a arte e a vida resistem a qualquer tragédia", sublinha.

Apesar do espetáculo estar "bastante marcado", tem de se adaptar sempre, consoante o interlocutor. Para a Nuisis ZoBoP, é "uma aprendizagem muito grande" poder fazer espetáculos fora da área do Porto e descobrir novos públicos por Portugal.

“Quando Vem a Taciturna De Limiar Em Limiar O Presente Frágil” tem como mote inspirador diversas referências literárias e míticas, as evocações às Mahavidyas, bem como incursões por diferentes universos de autores, como Fernando Pessoa, Camilo Pessanha, Al Berto e Paul Celan.

A conjugação de todos estes mundos é possível "com muito tempo de ensaio, muito foco, muita pesquisa e com a tentativa sistemática de quebrar a fronteira entre pensamento e corpo".

Será essa união entre corpo e pensamento a essência da dança? Hugo Calhim Cristóvão diz que é "um ato humano que faz com que nos transcendamos e ultrapassemos as divisões dicotómicas entre pensamento, corpo, vida, morte, presente e futuro". "É um espaço de descoberta e mistério que nos resta, onde estamos a dar novos mundos ao mundo", explica.

