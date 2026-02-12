RelationChip? Página que causou polémica é uma campanha da APAV

Surgiu nos últimos dias nas redes sociais com a promessa de um novo produto: o RelationChip, um chip subcutâneo que prometia "zero segredos" nas relações, com os companheiros a poderem aceder à localização por GPS em tempo real do outro, além de sincronização de passwords ou indicação de contactos por perto.

Afinal, não passa de um golpe publicitário. A Associação de Apoio à Vítima revelou esta quinta-feira que se trata de uma campanha de sensibilização para a violência no namoro.

"O RelationChip era falso, mas o controlo é real", é o mote da campanha, que gerou muita revolta nas redes sociais, com críticas ao carácter invasivo e controlador de um chip.

O objetivo, diz a APAV, seria "expor e confrontar a normalização de comportamentos de controlo nos relacionamentos entre jovens".

A associação indica ainda que nos últimos quatro anos apoiou 3.968 vítimas de violência durante e após as relações e que quase 30% dos casos envolveram jovens menores de 25 anos, que sofreram pelo menos um tipo de violência — incluindo controlo, violência psicológica, perseguição e violência sexual.

Com as funcionalidades apresentadas do RelationChip, a APAV procurava "confrontar os jovens com a realidade dos seus próprios comportamentos".

"O produto falso funcionou como espelho de práticas quotidianas realizadas através de telemóveis e redes sociais", adianta a associação. "Aquilo que parecia aberrante num chip é, na verdade, o que muitos casais fazem diariamente e normalizam", refere João Lázaro, o presidente da APAV em comunicado.

A APAV está disponível para apoiar jovens e vítimas de violência no namoro através da sua Linha de Apoio à Vítima (116 006), operacional entre as 8h e as 23h dos dias úteis.