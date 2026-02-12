Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Redes Sociais

RelationChip? Página que causou polémica é uma campanha da APAV

12 fev, 2026 - 13:04 • Diogo Camilo

O chip que prometia "zero segredos" nas relações, com partilha de localização por GPS, sincronização de passwords e indicação de contactos por perto é, afinal, uma campanha de sensibilização para a violência no namoro.

A+ / A-

Surgiu nos últimos dias nas redes sociais com a promessa de um novo produto: o RelationChip, um chip subcutâneo que prometia "zero segredos" nas relações, com os companheiros a poderem aceder à localização por GPS em tempo real do outro, além de sincronização de passwords ou indicação de contactos por perto.

Afinal, não passa de um golpe publicitário. A Associação de Apoio à Vítima revelou esta quinta-feira que se trata de uma campanha de sensibilização para a violência no namoro.

"O RelationChip era falso, mas o controlo é real", é o mote da campanha, que gerou muita revolta nas redes sociais, com críticas ao carácter invasivo e controlador de um chip.

O objetivo, diz a APAV, seria "expor e confrontar a normalização de comportamentos de controlo nos relacionamentos entre jovens".

A associação indica ainda que nos últimos quatro anos apoiou 3.968 vítimas de violência durante e após as relações e que quase 30% dos casos envolveram jovens menores de 25 anos, que sofreram pelo menos um tipo de violência — incluindo controlo, violência psicológica, perseguição e violência sexual.

Com as funcionalidades apresentadas do RelationChip, a APAV procurava "confrontar os jovens com a realidade dos seus próprios comportamentos".

"O produto falso funcionou como espelho de práticas quotidianas realizadas através de telemóveis e redes sociais", adianta a associação. "Aquilo que parecia aberrante num chip é, na verdade, o que muitos casais fazem diariamente e normalizam", refere João Lázaro, o presidente da APAV em comunicado.

A APAV está disponível para apoiar jovens e vítimas de violência no namoro através da sua Linha de Apoio à Vítima (116 006), operacional entre as 8h e as 23h dos dias úteis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)