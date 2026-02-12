Serralves mostra obras de Miró em diálogo com artistas contemporâneos

O título da exposição vem da química e fala da compatibilidade natural entre certos compostos. São essas “Afinidades Coletivas” que Serralves agora mostra na exposição que reúne 24 obras da Coleção Miró em diálogo com 53 trabalhos de artistas contemporâneos do acervo de Serralves.

Com curadoria de Robert Lubar Messeri, a exposição “Afinidades Coletivas: Joan Miró e a Arte Contemporânea na Coleção do Museu de Serralves” vai ocupar os dois pisos da Casa de Serralves até 10 de janeiro do próximo ano.

“A exposição toma como ponto de partida a obra de Miró das décadas de 1960 e 1970, com incursões pontuais por obras anteriores”, explica Serralves em comunicado.

Com coordenação de Isabel Braga, a exposição explora além das obras da Coleção Miró do Estado Português, cedida ao Município do Porto e e depósito na Fundação de Serralves, uma seleção de obras do acervo do museu.