Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exposição

Serralves mostra obras de Miró em diálogo com artistas contemporâneos

12 fev, 2026 - 13:32 • Maria João Costa

Na Casa de Serralves abre, sexta-feira, a exposição “Afinidades eletivas: Joan Miró e a arte contemporânea na Coleção do Museu de Serralves”. Com curadoria de Robert Lubar Messeri a mostra trabalha a coleção Miró depositada em Serralves com obras de artistas como Helena Almeida, Julião Sarmento ou Angelo de Sousa

A+ / A-

O título da exposição vem da química e fala da compatibilidade natural entre certos compostos. São essas “Afinidades Coletivas” que Serralves agora mostra na exposição que reúne 24 obras da Coleção Miró em diálogo com 53 trabalhos de artistas contemporâneos do acervo de Serralves.

Com curadoria de Robert Lubar Messeri, a exposição “Afinidades Coletivas: Joan Miró e a Arte Contemporânea na Coleção do Museu de Serralves” vai ocupar os dois pisos da Casa de Serralves até 10 de janeiro do próximo ano.

“A exposição toma como ponto de partida a obra de Miró das décadas de 1960 e 1970, com incursões pontuais por obras anteriores”, explica Serralves em comunicado.

Com coordenação de Isabel Braga, a exposição explora além das obras da Coleção Miró do Estado Português, cedida ao Município do Porto e e depósito na Fundação de Serralves, uma seleção de obras do acervo do museu.

Exposição "Habitar Portugal" mostra 100 obras de arquitetura em 50 anos de democracia

Exposição "Habitar Portugal" mostra 100 obras de arquitetura em 50 anos de democracia

Para além da apresentação das obras, a exposição p(...)

Entre os artistas contemporâneos escolhidos estão nomes maiores da arte portuguesa como Helena Almeida, Pedro Calapez, Luisa Cunha, Ana Hatherly, Julião Sarmento ou Angelo de Sousa.

Dividida em nove capítulos, ‘Afinidades Coletivas’ exibe “24 pinturas, desenhos, colagens, esculturas e obras têxteis de Joan Miró, que partilham o espaço com 53 obras de artistas contemporâneos alemães, gregos, americanos, espanhóis, portugueses, belgas, chineses, italianos, suíços, catalães e dinamarqueses”

Na exposição são mostradas várias praticas artísticas que vão “da pintura e da escultura à colagem, à instalação, à fotografia, ao vídeo e às obras multimédia, da Process Art à Arte Povera, e das desconstruções visuais dos códigos pictóricos ao Neoexpressionismo e ao questionamento da linguagem”.

Entre os nomes estrangeiros destaque para trabalhos de Marcel Broodthaers, Anselm Kiefer, Robert Morris ou Thomas Schütte. Recorde-se que a Coleção de Serralves é composta por mais de 5600 obras e inclui trabalhos de artistas contemporâneos nacionais e internacionais, refletindo as transformações políticas, sociais e culturais desde os anos 1960 até ao presente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)