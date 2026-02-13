A história do avião de luxo que acabou em acidente no rio Tejo

É uma história que o regime de Oliveira Salazar quis “abafar”. A 22 de Fevereiro de 1943, um luxuoso hidroavião despenhou-se no Rio Tejo, fazendo vítimas mortais. A bordo viajavam uma cantora famosa e importantes empresários. O caso ficou refundido nos jornais da época em que em Portugal se cruzavam espiões internacionais nos hotéis do Estoril. A história despertou o interesse de José Correia Guedes, antigo piloto da TAP, conhecido autor do sucesso “O Aviador”. Em entrevista à Renascença, recorrendo à sua experiência profissional, o autor conta agora no livro “Na Rota do Yankee Clipper” (ed. Lua de Papel) a história do acidente no Tejo com um avião que tinha feito escala nos Açores e onde, a bordo se vivia um ambiente de luxo. Que história é a deste acidente de avião, que serve de pretexto para este livro, que tem uma boa dose de realidade e uma boa dose de ficção? Eu diria que uns 70% são realidade, os outros 40% serão ficção. Foi a forma que encontrei para contar a história. Sobre a história, temos de ir um bocado mais atrás. Este tipo de hidroavião, era uma aeronave que descola e pousa na água que era produzida pela Boeing que fez apenas 12 exemplares. Foi a primeira aeronave com capacidade para fazer travessias transoceânicas, portanto é o primeiro avião que torna possível a ligação entre Nova Iorque e Lisboa. É a única ligação aérea, durante a Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e Europa. Fazia uma escala nos Açores? Sim, uma escala na Horta, porque o avião não tinha autonomia suficiente para fazer a viagem de seguida. Mesmo assim demorava 24 horas, incluindo a escala. Era um avião muito sofisticado? Era o maior avião do mundo nessa altura, e era também de longe o mais sofisticado. O serviço a bordo era extremamente requintado, as viagens eram caríssimas. As passagens custavam 375 dólares, o que corresponderia hoje a uns 8.500, 9.000 dólares, cada passagem. Era para uma elite? Quer dizer que na altura só aristocratas, artistas de cinema, figuras célebres, grandes empresários é que viajavam nesses aviões, o que à partida lhes dava um charme muito especial. Até que um dia houve o fatídico dia 22 de Fevereiro de 1943? Até que um dia há um desses aviões, o Yankee Clipper que à chegada a Lisboa sofre um acidente. Em pleno Rio Tejo? No Rio Tejo, porque eles pousavam em Cabo Ruivo, na zona onde foi a Expo 98. Era ali o aeroporto marítimo de Cabo Ruivo, e ao entardecer, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque na altura não havia caixas negras. O avião ao tocar na água bateu com uma asa, fez de catapulta, deu umas quantas cambalhotas, partiu-se e metade dos passageiros morreram, outros ficaram à tona a flutuar. Era o maior avião do mundo nessa altura, e o mais sofisticado. O serviço a bordo era extremamente requintado Quantas pessoas iam a bordo? Quarenta e duas, se não estou em erro. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial e estávamos em pleno Estado Novo. Na altura o acidente foi muito pouco divulgado, mesmo nos jornais portugueses. Se fizer uma pesquisa, como fiz durante anos, as notícias são muito esparsas, porque realmente ao Estado Novo não convinha divulgar este acidente, e em termos de Segunda Guerra Mundial também não, porque a informação era muitíssimo limitada e parcial como é de imaginar.

É nesse espaço que surge a mão do ficcionista José Correia Guedes? Não necessariamente. Eu descobri isto por acaso, a fazer pesquisa na falecida Hemeroteca Municipal de Lisboa. Fui lá fazer pesquisa sobre outra matéria e de repente num jornal de 1943 encontro o relato deste acidente e fiquei pasmado, como é que eu, com tantos anos de aviação, não sabia disto?! Se fosse hoje, isto corresponderia a um destes grandes aviões, um A380, a despenhar-se em Lisboa. Isto daria matéria para duas semanas seguidas de informação, de televisões em direto, tudo e mais alguma coisa. Na altura foi parcialmente abafado, dadas as circunstâncias. Ah, e no meio disto tudo, vem abordo uma cantora americana, muito famosa que tinha, na altura, três estrelas naquele passeio da fama, em Hollywood. Ela ia para a Inglaterra, cantar para as tropas americanas que ali estavam estacionadas. Era uma figura muito conhecida e ela ficou a flutuar no Tejo. Tudo isto é realidade, aqui não há ficção nenhuma! Ela é salva pelo copiloto do avião, que a vai buscar, apaixonam-se, casam-se, isto dá direito, anos mais tarde, a um filme feito por Hollywood, que se chama 'With a Song in My Heart', que tem um sucesso extraordinário, e, portanto, uma das partes do filme é passada em Lisboa. Foi um acontecimento trágico. Lisboa não estava minimamente preparada para um acidente deste tipo A história chamou por si? Eu decidi que tinha de contar esta história! Portugal, o meu país, tem de saber que isto aconteceu e tem que saber principalmente como é que se voava e viajava em 1943. Tive a sorte de encontrar na internet uma réplica do manual do avião, comprei-o, fui aprender a voar o avião, para depois poder explicar no livro como é que se viajava, como é que se navegava, do ponto de vista dos pilotos, sobre o oceano, porque não havia os computadores que existem hoje, nem nada que se pareça. Havia desafios extraordinários. E saber também como é que se viajava na cabine dos passageiros, os requintes, os serviços com pratos de porcelana, copos de cristal, talheres da Christofle e essas coisas todas. Nessa altura o avião tinha que competir com a travessia que era feita por navios que eram altamente requintados, os Queen Mary e outros assim do género. Dado que os bilhetes eram muito caros, o serviço tinha que ser também super-requintado. No meio disto tudo, no seu livro, há um oficial do Serviço de Aviação da Armada Portuguesa com uma missão secreta? Foi esse que eu inventei! Alguém tinha de contar a história, portanto criei um personagem que é mandado para os Estados Unidos por Humberto Delgado - que anos mais tarde, em 1945, vai fundar a TAP, enquanto Subsecretário de Estado da Aviação Civil. Ele próprio foi piloto, era general da Força Aérea, uma pessoa da confiança total de Salazar. Para a ficção criei o Ernesto Sardinha que vai para Nova Iorque, enviado por Humberto Delgado, para aprender como é que se atravessa o Atlântico, porque o Humberto Delgado tinha um plano de ligar a diáspora portuguesa, e criar uma companhia de aviação que fosse ao Brasil, à Venezuela, aos Estados Unidos, onde existiam emigrantes portugueses. Depois há a outra parte que também é real, que é aquilo que se passa no Estoril que por acaso é o lugar onde eu moro e onde durante a guerra, com os espiões quer do Eixo, quer dos Aliados. Tinham aqui a sua base e conviviam pacificamente. Isso está amplamente documentado. No fundo, havia em Portugal, nessa época "um caldo" muito propício a esta história? O mais possível! Tínhamos aqui o Ian Fleming, o homem que criou o James Bond, e muitos outros que estiveram a prestar serviço aqui no Estoril e na zona de Lisboa. Havia aqui dois hotéis no Estoril, um deles que era alemão, outro que era dos Aliados, que são hotéis bem conhecidos, e onde se ouviam garrafas de champanhe a disparar cada vez que chegava uma boa notícia em qualquer das fações. Obviamente que estes espiões também passaram a vida em Cabo Ruivo (e isto é um facto) a ver quem chega e quem parte. Ou sejam, muitos deles poderão ter assistido a este acidente? Com certeza, porque além da PVDE, que era a PIDE da altura, portanto a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, passavam a vida em Cabo Ruivo, que era o ponto de entrada e de saída, a ver quem chegava e quem partia, porque como sabe na altura havia muitos judeus que fugiam da Alemanha, via Portugal e depois ou embarcavam em navios, ou então os mais endinheirados iam via estes aviões.