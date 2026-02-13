Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

História

Descoberto sítio pré-histórico no Egito com pinturas rupestres de humanos primitivos

13 fev, 2026 - 01:00

Desenhos rasgados em pedra e outros realizados com tinta vermelha, datados entre 10.000 e 5.500 a.C., mostram as atividades dos primeiros humanos numa zona montanhosa egípcia.

A+ / A-

Uma missão arqueológica egípcia revelou um sítio pré-histórico na Península do Sinai, uma zona montanhosa do Egito, com desenhos realizados com tinta vermelha num abrigo rochoso, datados entre 10.000 e 5.500 a.C. e correspondentes às atividades dos primeiros humanos.

"A missão arqueológica egípcia do Conselho Supremo de Antiguidades, a trabalhar no sul do Sinai, descobriu um dos sítios arqueológicos mais importantes, de excecional valor histórico e artístico, que não tinha sido descoberto anteriormente", realçou na quinta-feira o Ministério das Antiguidades do Egito.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, o ministério indicou que as cenas e pinturas rupestres, de acordo com o estudo preliminar, estavam divididas em vários grupos cronológicos; o grupo mais antigo, pintado de vermelho no teto do abrigo rochoso, data de entre 10.000 e 5.500 a.C. e retrata cenas de vários animais, refletindo a vida naquela época.

Inclui ainda cenas esculpidas que mostram um caçador com arco a caçar um íbex (também conhecido como cabra-montês), acompanhado por vários cães de caça, num relevo que "reflete os estilos de vida e as atividades económicas das primeiras sociedades humanas".

Outros grupos de pinturas incluem cenas de camelos e cavalos de várias formas, montados por indivíduos armados.

Algumas destas são acompanhadas por inscrições nabateias, indicando "períodos históricos posteriores" e a presença de diversas interações culturais e civilizacionais na região.

Um grupo de inscrições em árabe também foi documentado, fornecendo evidências importantes do uso contínuo do sítio durante os primeiros períodos islâmicos e posteriores.

De acordo com o comunicado, a missão egípcia conseguiu documentar completamente o sítio, que inclui um abrigo rochoso de arenito formado naturalmente, com mais de 100 metros de comprimento, na encosta leste do monte Um Erak.

A sua profundidade varia entre os dois e os três metros, enquanto a altura do teto varia entre aproximadamente um metro e meio e meio metro.

O sítio arqueológico do monte Um Erak está localizado numa área arenosa a cerca de cinco quilómetros a nordeste do templo faraónico de Serabit al-Khadim e das áreas de mineração de cobre e turquesa, numa localização estratégica proeminente com vista para uma vasta área aberta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)