Descoberto sítio pré-histórico no Egito com pinturas rupestres de humanos primitivos

Uma missão arqueológica egípcia revelou um sítio pré-histórico na Península do Sinai, uma zona montanhosa do Egito, com desenhos realizados com tinta vermelha num abrigo rochoso, datados entre 10.000 e 5.500 a.C. e correspondentes às atividades dos primeiros humanos.

"A missão arqueológica egípcia do Conselho Supremo de Antiguidades, a trabalhar no sul do Sinai, descobriu um dos sítios arqueológicos mais importantes, de excecional valor histórico e artístico, que não tinha sido descoberto anteriormente", realçou na quinta-feira o Ministério das Antiguidades do Egito.

Em comunicado, o ministério indicou que as cenas e pinturas rupestres, de acordo com o estudo preliminar, estavam divididas em vários grupos cronológicos; o grupo mais antigo, pintado de vermelho no teto do abrigo rochoso, data de entre 10.000 e 5.500 a.C. e retrata cenas de vários animais, refletindo a vida naquela época.

Inclui ainda cenas esculpidas que mostram um caçador com arco a caçar um íbex (também conhecido como cabra-montês), acompanhado por vários cães de caça, num relevo que "reflete os estilos de vida e as atividades económicas das primeiras sociedades humanas".