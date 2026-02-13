Pedro Santos e João Pedro Silva vencem Prémio Carlos Paredes

Chama-se “Frutos Maduros”, o disco com que os músicos Pedro Santos e João Pedro Silva venceram esta sexta-feira o Prémio Carlos Paredes 2025.

Segundo o júri, que atribuiu a distinção por maioria, a obra vencedora apresenta uma “notável capacidade de recriar qualidade, composições que já possuíam um valor artístico significativo, resultando numa proposta musical que se afirma como uma nova composição”.

Este ano o júri foi constituído pela guitarrista Luísa Amaro, em representação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o músico Carlos Alberto Moniz, em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, o crítico musical Rui Filipe dos Reis, e o compositor Telmo Lopes.

Em comunicado, a autarquia de Vila Franca de Xira refere que “foram também reconhecidas a elegância da produção, a interpretação e a escolha do repertório” do disco.

Sobre a obra vencedora, o júri aponta também como qualidades relevantes “a contenção e a habilidade dos músicos em não se alongarem excessivamente nas improvisações”.

Instituído em 2003, o Prémio Carlos Paredes já distinguiu nomes como Rão Kyao e Carminho (2013); Pedro Caldeira Cabral (2014); Ricardo Ribeiro (2017); a Companhia do Canto Popular, pela obra “Rebento” (2020); Pedro Jóia, pela obra “Zeca” (2021); Duarte, pela obra “No Lugar Dela” e Sexteto de Bernardo Moreira, pela obra “Entre Paredes” (2022 em ex-aequo); Manuel de Oliveira pela obra” Ibéria 20|22” e Carlos Alberto Moniz, pela obra “Por esse mar abaixo”(2023 em ex-aequo); projeto a urtiga (João Almeida e João Diogo Leitão), pela obra “À procura da essência da cebola” (2024).

O prémio visa homenagear Carlos Paredes e incentivar “a criação e difusão de música não erudita que contribua para o reforço da identidade cultural portuguesa”. A entrega do prémio realizar-se-á em data e local a anunciar. Previsto está um concerto com a obra discográfica premiada, com entrada livre.