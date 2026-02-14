Ouvir
Dia dos Namorados: Ciência explica "borboletas no estômago"

14 fev, 2026 - 08:49 • Reuters/The Conversation

De borboletas no estômago? Esta sensação pode ativar-se quando estamos entusiasmados, enamorados ou com medo.

A+ / A-

“As borboletas no estômago” são aquela sensação de agitação nervosa que pode surgir antes de uma entrevista de emprego, de fazer um discurso ou no início de um romance.

Esta é uma descrição simpática de uma parte da resposta de luta-ou-fuga que pode ativar-se quando estamos entusiasmados, enamorados ou com medo.

Mas o que são exatamente estas borboletas? Porque é que as sentimos no estômago? E haverá algo que possamos fazer em relação a isso?

Estas “borboletas” — juntamente com o aumento do ritmo cardíaco, a transpiração e a sensação de sobressalto — fazem parte do modo de sobrevivência do corpo. É nessa altura que entra em ação a parte do organismo conhecida como sistema nervoso autónomo.

Quando o corpo perceciona uma possível ameaça — seja física ou social, real ou imaginada — a informação é enviada para a amígdala, uma região do cérebro responsável pelo processamento emocional.

Se a amígdala identificar perigo, envia um sinal de alarme para outra parte do cérebro, o hipotálamo, que desencadeia uma cascata de alterações para preparar o corpo.

As glândulas suprarrenais, localizadas acima de cada rim, libertam os mensageiros químicos adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, ativando recetores nos vasos sanguíneos, músculos, pulmões e coração. O ritmo cardíaco e o fluxo sanguíneo aumentam, os níveis de açúcar no sangue sobem e os músculos ficam preparados para a força (luta) e a rapidez (fuga).

Enquanto sente as borboletas, a digestão pode esperar

A digestão pode esperar até que se escape do tigre (ou da entrevista de emprego). Assim, enquanto tudo isto acontece, o corpo reduz o fluxo sanguíneo para o estômago e os intestinos e interrompe os movimentos digestivos constantes do intestino (conhecidos como peristaltismo).

O sistema nervoso autónomo também estimula o estômago (e outros órgãos) através do nervo vago, que desce do tronco cerebral ao longo da coluna vertebral, enviando sinais de ida e volta entre o cérebro, o coração e o sistema digestivo.

Não existe evidência direta que explique qual parte desta cascata conduz à sensação de borboletas. No entanto, é provável que esteja relacionada com a forma como o sistema nervoso autónomo interrompe os movimentos do intestino e com os sinais que o nervo vago envia ao cérebro acerca dessa alteração.

A sensação de borboletas é, tecnicamente, uma “sensação visceral”, mas é apenas um dos sinais de comunicação entre o intestino e o cérebro ao longo do chamado eixo intestino-cérebro. Trata-se de um sistema de vias de comunicação que partilha sinais sobre stress e estado de humor, bem como sobre digestão e apetite.

Poderão os microrganismos intestinais estar envolvidos?

Os microrganismos intestinais fazem parte deste sistema complexo de comunicação. É tentador pensar que a ação dos microrganismos seja a causa direta da sensação de agitação, mas é pouco provável que seja assim tão simples.

Os microrganismos são microscópicos, tal como as alterações que sofrem de momento para momento. Seria necessário um movimento coordenado em massa para explicar o aparecimento súbito daquela sensação ansiosa.

No entanto, já se demonstrou que os microrganismos podem influenciar a resposta ao stress, sendo que a maior parte da investigação laboratorial foi, até agora, realizada em ratos.

Em humanos, há evidência modesta, proveniente de um pequeno estudo, que liga os microrganismos à resposta ao stress.

Esse estudo mostrou que seguir uma dieta direcionada para o microbioma — rica em fibras prebióticas, concebida para alimentar as bactérias intestinais que consomem fibra — pode reduzir o stress percecionado em comparação com uma dieta saudável padrão.

Contudo, um único estudo não é suficiente para explicar de forma definitiva como isto funciona, nem para garantir que essa dieta resultaria para toda a gente.

O que posso fazer em relação às borboletas? Como posso gerir esta sensação?

A primeira questão é perceber se é mesmo necessário geri-las. Se se tratar de uma situação rara e de grande stress, poderá simplesmente “cumprimentar” as borboletas e continuar o seu dia até que a resposta de repouso e digestão do corpo restabeleça o equilíbrio.

Porém, técnicas de autorregulação também podem ajudar. Ou seja, observar atentamente a sensação de agitação pode ajudá-lo a reconhecer sinais subtis no corpo sobre o que está a sentir, antes de ficar sobrecarregado.

Depois, ao avançar com ações que estão sob o seu controlo — desde prestar atenção à respiração até dar os passos seguintes rumo ao desafio que mais teme — estará a mostrar ao seu cérebro que consegue ultrapassar a ameaça.

Por vezes, pode ser útil enfrentar diretamente a causa da ansiedade. Uma preparação extra para a entrevista, por exemplo, poderá ajudá-lo a sentir-se mais no controlo.

Ou, talvez, seja mais uma questão de se recordar de que ultrapassar essas situações está alinhado com os seus valores. Às vezes, uma mudança de perspetiva faz toda a diferença.

Mas, se a ansiedade for frequente ou estiver a impedir que faça as coisas que são importantes para si, experimente o método baseado em evidência conhecido como “abandonar a luta”.

Isto é, tente aceitar a ansiedade e outras emoções desconfortáveis, em vez de tentar combatê-las ou evitá-las. Pode até agradecer à sua mente (e ao seu corpo) pela tentativa de o proteger e por lhe recordar o que é importante para si.

Em alternativa, pode procurar ajuda junto de um psicólogo para lidar com a ansiedade (bem como outras dificuldades comuns de saúde mental) através de uma abordagem baseada na terapia de aceitação e compromisso.

Esta abordagem ajuda a desenvolver competências para viver uma vida com significado, apesar de emoções e situações difíceis, incentivando a trabalhar com pensamentos e sentimentos desafiantes, em vez de tentar controlá-los.

