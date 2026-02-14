Larry the Cat: o inquilino mais famoso de Downing Street celebra 15 anos no poder

Larry, o gato da Downing Street, mantém uma presença ativa e muito popular nas redes sociais, onde publica conteúdos quase diários e interage com o público.
Com contas oficiais no Instagram e no X (antigo Twitter), Larry the Cat partilha momentos do quotidiano na residência oficial do primeiro-ministro, recorrendo frequentemente ao humor e à ironia.
As publicações, muitas vezes sarcásticas, tornaram-no uma figura influente e mediática, associada tanto ao controlo de ratos como a comentários bem-humorados sobre a vida política e o estado dos históricos móveis da casa mais vigiada do Reino Unido.