Larry the Cat: o inquilino mais famoso de Downing Street celebra 15 anos no poder

14 fev, 2026 - 20:15 • Olímpia Mairos

Adotado em 2011, o felino mais famoso do Reino Unido viveu com seis primeiros-ministros e tornou-se uma celebridade por direito próprio.

Larry, considerado por muitos o gato mais famoso do Reino Unido, está a assinalar 15 anos a circular pelos corredores do número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico. Conhecido oficialmente como Larry the Cat, acredita-se que tenha nascido em janeiro de 2007, o que lhe dá atualmente 19 anos.

A efeméride marca também 15 anos desde que Larry foi adotado pelo governo britânico, depois de ter sido resgatado do Battersea Dogs & Cats Home.

A chegada ao 10 Downing Street transformou o então gato de abrigo numa figura incontornável da vida política britânica. Desde então, tornou-se presença habitual diante das câmaras da imprensa, que aguardam diariamente à porta negra mais famosa do país.

Ao longo destes anos, Larry viveu com seis primeiros-ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak e Keir Starmer. Paralelamente, conquistou uma base sólida de fãs, alimentada por uma presença ativa nas redes sociais, onde é conhecido pelo tom sarcástico e mordaz.

Sem porta própria para gatos em Downing Street, Larry depende da vigilância policial para entrar e sair, aguardando pacientemente que lhe abram a porta. Um detalhe que pouco belisca o estatuto que conquistou ao longo dos anos: o de verdadeiro residente de honra do poder britânico, habituado — como poucos — a ter o tapete vermelho estendido.

Larry, o gato da Downing Street, mantém uma presença ativa e muito popular nas redes sociais, onde publica conteúdos quase diários e interage com o público.

Com contas oficiais no Instagram e no X (antigo Twitter), Larry the Cat partilha momentos do quotidiano na residência oficial do primeiro-ministro, recorrendo frequentemente ao humor e à ironia.

As publicações, muitas vezes sarcásticas, tornaram-no uma figura influente e mediática, associada tanto ao controlo de ratos como a comentários bem-humorados sobre a vida política e o estado dos históricos móveis da casa mais vigiada do Reino Unido.

