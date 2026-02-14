Totoloto: saiba qual é a chave deste sábado

14 fev, 2026 - 23:00 • Olímpia Mairos
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 14 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 8 - 19 - 25 - 34 - 46 + Número da Sorte 1.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.