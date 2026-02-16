Robert Duvall. Ator de “Apocalypse Now” e “O Padrinho” morre aos 95 anos

16 fev, 2026 - 18:36 • Redação
O ator norte-americano Robert Duvall morreu esta segunda-feira aos 95 anos. A informação foi divulgada pela mulher, Luciana Duvall, através de uma mensagem publicada no Facebook, onde refere que o actor morreu em casa.
Na mesma mensagem, escreveu: “O Bob partiu em paz, em casa, rodeado de amor e conforto.”
“Para o mundo, era um actor vencedor de um Óscar da Academia, um realizador, um contador de histórias. Para mim, era simplesmente tudo.”
Duvall ficou associado a papéis em filmes como "Apocalypse Now", onde interpretou o tenente-coronel Kilgore, e “O Padrinho”, no qual deu vida ao advogado Tom Hagen. No início da carreira, participou também em “Não Matem a Cotovia”.
Ao longo do percurso profissional, foi nomeado sete vezes aos Óscares. Venceu a estatueta de melhor actor em 1984, pela interpretação em Tender Mercies, onde desempenhou o papel de um cantor de música country com problemas de alcoolismo.
Nascido em 1931, em San Diego, Califórnia, estudou teatro e iniciou a carreira no palco e na televisão antes de se afirmar no cinema. Trabalhou em produções comerciais e independentes e realizou vários filmes, entre os quais “The Apostle”, que também protagonizou.
Em 2015, voltou a ser nomeado para o Óscar de melhor ator secundário pelo papel em The Judge, tornando-se então o ator mais velho nomeado nessa categoria. Foi casado quatro vezes e não teve filhos.