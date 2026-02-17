Ouvir
Violência marca estreia alemã de “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”

17 fev, 2026 - 22:44 • Redação

Um ator foi interrompido, insultado e alvo de arremesso de fruta durante a estreia alemã de uma peça sobre fascismo, em Bochum. Dois espectadores subiram ao palco numa tentativa de o retirar de cena.

A estreia alemã da peça “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”, do dramaturgo português Tiago Rodrigues, ficou marcada por momentos de tensão no sábado, em Bochum, no estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Durante o monólogo final de uma personagem associada à extrema-direita, o ator foi vaiado, atingido com uma laranja e alvo de uma tentativa de invasão do palco, conta o "Guardian".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o porta-voz do teatro, Alexander Kruse, a agitação começou com assobios e insultos dirigidos ao ator Ole Lagerpusch, que interpretava um dirigente partidário fictício. Uma laranja foi atirada na sua direção e falhou por pouco. Pouco depois, dois espectadores subiram ao palco, numa ação que foi travada.

“Além disso, dois espectadores subiram ao palco, aparentemente com a intenção de retirar o ator de cena, o que foi impedido”, disse Alexander Kruse, classificando o ataque como “completamente inaceitável”.

A peça, distinguida internacionalmente desde a sua estreia em 2020, retrata uma família que mantém uma tradição anual macabra: raptar e executar um “fascista” durante um jantar, em memória de Catarina Eufémia, trabalhadora rural morta em 1954 durante a ditadura de Salazar. O texto explora o conflito geracional entre pais determinados a agir violentamente e uma filha adulta que questiona os limites da defesa da democracia.

No final do último ato, a personagem escolhida para morrer profere um monólogo de cerca de 15 minutos, expondo uma agenda extremista. Apesar da reação hostil, Lagerpusch manteve-se em palco até à última frase.

A encenadora eslovena Mateja Koležnik afirmou ter ficado chocada com o sucedido, embora admitisse esperar reações verbais à provocação do texto.

“Nunca pensei que alguém do público saltasse para o palco e tentasse agredir o ator”, afirmou Mateja Koležnik, dizendo-se “incrivelmente orgulhosa” do intérprete, que descreveu como traumatizado após o incidente.

Também o crítico Christoph Ohrem, da emissora pública regional WDR, registou o tumulto em áudio e sublinhou que a peça já provocara respostas intensas noutras apresentações.

“É verdadeiramente surpreendente que uma peça ainda consiga suscitar tais reações em 2026”, afirmou Christoph Ohrem.

