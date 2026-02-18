A desilusão fez o realizador Sandro Aguilar “filmar a vontade de superação”

Em “Primeira Pessoa do Plural”, Sandro Aguilar conta a história de um casal que está a comemorar 20 anos de casamento e que vai celebrar a data num resort de luxo numa ilha exótica.

Aguilar explica que voltou a trabalhar temas como “o luto e a ausência”, mas “sem o mesmo peso”. Desta vez, no filme protagonizado pelos atores Albano Jerónimo e Isabel Abreu recorreu à “fantasia para tentar superar essa ausência e luto e outras coisas que em outros filmes eram tratadas de forma negativa”

“Primeira Pessoa do Plural”, que chega quinta-feira às salas de cinema portuguesas, nasceu da vontade do realizador Sandro Aguilar “fazer cinema de maneira diferente”. Em entrevista à Renascença , o cineasta confessa que vivia uma certa “desilusão” com o cinema que via, e por isso procurou outra forma de realizar.

Na sua opinião, o “ filme tem, claramente, dois lados, um lado solar e um lado lunar ” que vai atravessando as personagens. “Neste filme, há uma dúvida fundamental que cada um dos personagens carrega, que é qual é a sua existência possível.”

“Todos aqueles indivíduos, as três pessoas fundamentais da narrativa desta família, para todos o grande desafio é encontrar uma razão para se levantarem da cama, fazer com que alguma coisa aconteça antes de, aos poucos, começarem a lembrar da circunstância em que estão, o peso e a gravidade”, explica Sandro Aguilar.

Na longa-metragem “existe um núcleo familiar, um casal a celebrar o seu aniversário de casamento e um filho e percebe-se que existem ali uma série de dinâmicas viciadas de relacionamento”.

“Encontrei essa espécie de liberdade que o teatro, que o artifício e que a palavra permitem, no sentido de ativar o imaginário do espectador. Este filme é uma integração mais evidente destas linguagens e também num certo cinema dos anos 30, 40, que era aquele que andava a ver na altura em que comecei a pensar neste filme”, conta.

“Desta vez, tento filmar essa vontade de superação ”, descreve o realizador que foi “encontrar espaço na literatura, no teatro e noutras áreas” com as quais sempre teve uma relação, mas que desta vez explorou de forma criativa.

Para o filme, Sandro Aguilar escolheu os atores Albano Jerónimo e Isabel Abreu com quem costuma trabalhar. “Eu já trabalho com o Albano Jerónimo e a Isabel Abreu há alguns anos. Tal como a equipa técnica. Sempre que estou contente, tenho tendência a repetir. E estou contente, obviamente, sempre que a qualidade humana e a qualidade técnica-artística das pessoas está no topo”, diz.

“O Albano e a Isabel são extraordinários atores, não têm nada a provar. Mas são também dois inteligentíssimos parceiros e, neste caso, de forma muito evidente na construção do filme. É um filme que lhes é dedicado e que não existiria sem a força que eles colocam na defesa daqueles personagens”, revela o realizador.

Além destes atores, junta-se ao elenco Carla Maciel e Eduardo Aguilar, filho do realizador. “Eu não falo por pudor, porque é meu filho, mas acho que ele está muito bem e tem tido também ótimas reações”, admite o realizador.

“Sabendo que é muito difícil, qualquer estreia de cinema alternativo, é muito importante que as pessoas experimentem. Com certeza, não vão ver tão cedo um filme igual”, desafia Sandro Aguilar.

Para o realizador português o espaço do cinema nacional “é uma batalha cada vez mais difícil”. Segundo Aguilar isso não se passa apenas com o cinema português. “É uma batalha de todo o cinema alternativo ao hegemónico”, aponta o realizador que refere haver uma “mudança dos hábitos dos espetadores”.

“Deixaram de ver cinema no contexto para o qual foi feito e passaram a ver em streamings e outro tipo de plataformas” diz Sandro Aguilar. “Há cada vez menos salas a funcionar em pleno. Cada vez há menos filmes que conseguem ter os horários desejáveis ou o número de sessões desejável”

“É uma coisa que não é exclusiva do cinema português. É uma coisa que atravessa quase todo o cinema e, claro, que aquele cinema mais arriscado acaba por sofrer mais. O estreitamento do número de salas e uma combinação de fatores, é uma tempestade perfeita” critica Sandro Aguilar.

“O que tenho sentido é que sempre que tenho uma sala em que as pessoas estão disponíveis, com a sala fechada e as luzes apagadas, aquilo que lhes é oferecido é de tal forma diferenciado e tem tantos elementos pelos quais as pessoas podem aderir ao filme, que a parte fundamental é a decisão de sair de casa e ir à sala”, diz Sandro Aguilar que espera que o público tome a opção de sair de casa e ir ver o seu novo filme.