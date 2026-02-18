Bad Bunny vai estrear-se como protagonista no filme "Porto Rico"

18 fev, 2026 - 23:14 • Catarina Magalhães
Mais porto-riquenho impossível. O amor que Bad Bunny tem pela terra natal vai agora passar para o grande ecrã ao protagonizar o novo filme "Porto Rico".
A notícia foi avançada esta quarta-feira pela revista norte-americana "Deadline" e o jornal espanhol "El País".
Depois de fazer história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com "DeBí TiRAR MáS FOToS" totalmente em espanhol, o artista prepara-se para a sua estreia numa longa-metragem "épica western caribenha e num drama histórico".
Bad Bunny celebrou no início deste mês a resistência latina ao subir ao palco durante o intervalo da Super Bowl e apelou, com uma bola de futebol-americano nos braços, que "Together, we are America" (Juntos, somos a América", em português).
Mas a carreira de Benito Martínez Ocasio, de 31 anos, não se prende apenas à música.
Bad Bunny já participou em várias produções cinematográficas desde 2020, incluindo na aventura "Bullte Train" (em português, "Comboio Bala", em português) contracenando com o ator Brad Pitt.
Em "Porto Rico", conta-se a história do revolucionário José Maldonado Román, conhecido como Águila Blanca (Águia Branca, em português), que combateu contra o colonialismo para reivindicar a identidade própria do país.
O filme vai ser realizado pelo também pelo rapper porto-riquenho René Pérez Joglar, conhecido como "Residente".
"Sonho em fazer um filme sobre o meu país desde criança. A verdadeira história de Porto Rico esteve sempre envolta em controvérsia", contou em entrevista à revista norte-americana.
"Este filme é uma reafirmação de quem somos - contada com a intensidade e a honestidade que a nossa história merece."
Já o mexicano Alejandro González Iñárritu vai produzir o filme, enquanto o norte-americano Alexander Dinelaris, que ganhou um Óscar com "Birdman" escreveu a história com o rapper Residente.
Sem desvendar mais pormenores, o ator Edward Norton disse que este filme promete emocionar o público com a "verdadeira história das raízes do Porto Rico".
“Toda a gente sabe que o René é um poeta da linguagem e do ritmo, e agora vão ver também o visionário visual que é. E juntar-se ao Bad Bunny para contar a verdadeira história das raízes de Porto Rico será como uma chama a encontrar a dinamite que estava à sua espera", comentou.