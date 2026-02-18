Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

América Latina

Bad Bunny vai estrear-se como protagonista no filme "Porto Rico"

18 fev, 2026 - 23:14 • Catarina Magalhães

Depois de fazer história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano e subir ao palco durante o intervalo do Super Bowl, o artista porto-riquenho vai contar a história de um revolucionário conhecido como Águia Branca, que combateu contra o colonialismo para reivindicar a identidade de Porto Rico.

A+ / A-

Mais porto-riquenho impossível. O amor que Bad Bunny tem pela terra natal vai agora passar para o grande ecrã ao protagonizar o novo filme "Porto Rico".

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela revista norte-americana "Deadline" e o jornal espanhol "El País".

Depois de fazer história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com "DeBí TiRAR MáS FOToS" totalmente em espanhol, o artista prepara-se para a sua estreia numa longa-metragem "épica western caribenha e num drama histórico".

São poucos os detalhes partilhados pela produtora, mas já se sabe que o elenco contará com estrelas de Hollywood como Javier Bardem, Viggo Mortensen e Edward Norton.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bad Bunny celebrou no início deste mês a resistência latina ao subir ao palco durante o intervalo da Super Bowl e apelou, com uma bola de futebol-americano nos braços, que "Together, we are America" (Juntos, somos a América", em português).

Mas a carreira de Benito Martínez Ocasio, de 31 anos, não se prende apenas à música.

Bad Bunny escreveu uma carta de amor a Porto Rico — e a toda a América Latina — durante o show da Super Bowl
Bad Bunny escreveu uma carta de amor a Porto Rico — e a toda a América Latina — durante o show da Super Bowl

Bad Bunny já participou em várias produções cinematográficas desde 2020, incluindo na aventura "Bullte Train" (em português, "Comboio Bala", em português) contracenando com o ator Brad Pitt.

Em "Porto Rico", conta-se a história do revolucionário José Maldonado Román, conhecido como Águila Blanca (Águia Branca, em português), que combateu contra o colonialismo para reivindicar a identidade própria do país.

O filme vai ser realizado pelo também pelo rapper porto-riquenho René Pérez Joglar, conhecido como "Residente".

"Sonho em fazer um filme sobre o meu país desde criança. A verdadeira história de Porto Rico esteve sempre envolta em controvérsia", contou em entrevista à revista norte-americana.

"Este filme é uma reafirmação de quem somos - contada com a intensidade e a honestidade que a nossa história merece."

"Depravações indizíveis" no Super Bowl. Republicanos pedem prisão para Bad Bunny

Super Bowl

"Depravações indizíveis" no Super Bowl. Republicanos pedem prisão para Bad Bunny

Congressistas republicanos pediram também ao regul(...)

Já o mexicano Alejandro González Iñárritu vai produzir o filme, enquanto o norte-americano Alexander Dinelaris, que ganhou um Óscar com "Birdman" escreveu a história com o rapper Residente.

Sem desvendar mais pormenores, o ator Edward Norton disse que este filme promete emocionar o público com a "verdadeira história das raízes do Porto Rico".

“Toda a gente sabe que o René é um poeta da linguagem e do ritmo, e agora vão ver também o visionário visual que é. E juntar-se ao Bad Bunny para contar a verdadeira história das raízes de Porto Rico será como uma chama a encontrar a dinamite que estava à sua espera", comentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)