Bruce Springsteen anuncia concertos nos EUA contra "tempos sombrios"

18 fev, 2026 - 10:25 • Lusa

A digressão “Land of Hope and Dreams” (“Terra de Esperança e Sonhos”, em tradução livre) conta com 20 concertos, entre 31 de março em Minneapolis e 27 de maio em Washington.

A+ / A-

O músico norte-americano Bruce Springsteen anunciou uma digressão pelos Estados Unidos (EUA), “em defesa da democracia, da liberdade, da Constituição e do sonho americano”.

Bruce Springsteen já tinha levado esta digressão pela Europa em 2025, para cerca de 700 mil pessoas, e lançou um EP com o mesmo título, regressando agora aos palcos norte-americanos, com uma mensagem crítica sobre a política dos EUA.

“Estamos a viver tempos sombrios, perturbadores e perigosos, mas não se desesperem, cavalaria está a chegar!”, escreveu, sublinhando que serão concertos em defesa de valores democráticos, que estão sob ataque por “um aspirante a rei e pela sua administração desonesta”, numa referência ao Presidente, Donald Trump.

A 28 de janeiro, Bruce Springsteen, de 76 anos, lançou a canção "Streets of Minneapolis", na qual critica as políticas anti-imigração da administração Trump, após as mortes de dois norte-americanos baleados por agentes federais da polícia de imigração (ICE).

Bruce Springsteen tem criticado repetidamente Donald Trump e a sua administração.

"Donald Trump não compreende este país, a sua história e o que significa ser verdadeiramente americano", declarou a lenda do rock norte-americano, também apelidado como “The Boss”, durante a campanha presidencial de 2024.

