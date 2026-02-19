Ouvir
Estudo mostra que moluscos eram alimento básico para populações do Mesolítico

19 fev, 2026 - 01:19 • Lusa

Estudiosos analisaram conchas depositadas em sítios arqueológicos na Cantábria e nas Astúrias, em Espanha, para entender o papel dos moluscos nas estratégias de subsistência pré-históricas, recolhidos pelas populações "em todas as estações do ano".

Os moluscos eram um alimento básico na dieta das populações do Mesolítico, e não apenas um recurso de emergência, de acordo com um estudo.

O papel dos moluscos nas estratégias de subsistência pré-históricas tem sido alvo de debate científico, uma vez que a sua importância tem sido considerada secundária e o seu consumo ocorria sobretudo em tempos de escassez ou como suplemento alimentar.

A investigação que envolveu cientistas do Centro Leibniz de Arqueologia (Alemanha), da Universidade de York e da Universidade Metropolitana de Manchester (Reino Unido) e das Universidades de Burgos e Cantábria (Espanha) baseia-se no estudo de conchas depositadas em sítios arqueológicos na Cantábria e nas Astúrias (litoral norte de Espanha) para obter dados de alta resolução sobre os períodos de recolha.

Os resultados do estudo liderado por Igor Gutiérrez, professor da Universidade de Cantábria (UC) e investigador do Instituto Internacional de Investigação Pré-histórica mostram que a recolha de moluscos ocorria "em todas as estações do ano", embora com maior intensidade em determinados períodos, dependendo da espécie e do local analisado, indicou a UC em comunicado.

A comparação destes dados com as épocas de obtenção de outros alimentos através da caça, pesca e recoleção levou à conclusão de que os moluscos contribuíram "substancialmente para a viabilidade do sistema económico destas populações".

A investigação concluiu ainda que as zonas costeiras do Mar Cantábrico eram habitadas por populações mesolíticas durante todo o ano, mas cada sítio era ocupado em diferentes estações do ano ou para diferentes fins, o que sugere um certo grau de mobilidade dos indivíduos entre a costa e o interior.

O estudo, desenvolvido no âmbito de um projeto do Plano de Investigação do Estado, contou com a participação de investigadores do Centro Leibniz de Arqueologia (Alemanha), da Universidade de Burgos, da Universidade de York e da Universidade Metropolitana de Manchester (Reino Unido).

