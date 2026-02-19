Estudo mostra que moluscos eram alimento básico para populações do Mesolítico

A investigação que envolveu cientistas do Centro Leibniz de Arqueologia (Alemanha), da Universidade de York e da Universidade Metropolitana de Manchester (Reino Unido) e das Universidades de Burgos e Cantábria (Espanha) baseia-se no estudo de conchas depositadas em sítios arqueológicos na Cantábria e nas Astúrias (litoral norte de Espanha) para obter dados de alta resolução sobre os períodos de recolha.

O papel dos moluscos nas estratégias de subsistência pré-históricas tem sido alvo de debate científico, uma vez que a sua importância tem sido considerada secundária e o seu consumo ocorria sobretudo em tempos de escassez ou como suplemento alimentar.

Os moluscos eram um alimento básico na dieta das populações do Mesolítico , e não apenas um recurso de emergência, de acordo com um estudo.

Os resultados do estudo liderado por Igor Gutiérrez, professor da Universidade de Cantábria (UC) e investigador do Instituto Internacional de Investigação Pré-histórica mostram que a recolha de moluscos ocorria "em todas as estações do ano", embora com maior intensidade em determinados períodos, dependendo da espécie e do local analisado, indicou a UC em comunicado.

A comparação destes dados com as épocas de obtenção de outros alimentos através da caça, pesca e recoleção levou à conclusão de que os moluscos contribuíram "substancialmente para a viabilidade do sistema económico destas populações".

A investigação concluiu ainda que as zonas costeiras do Mar Cantábrico eram habitadas por populações mesolíticas durante todo o ano, mas cada sítio era ocupado em diferentes estações do ano ou para diferentes fins, o que sugere um certo grau de mobilidade dos indivíduos entre a costa e o interior.

O estudo, desenvolvido no âmbito de um projeto do Plano de Investigação do Estado, contou com a participação de investigadores do Centro Leibniz de Arqueologia (Alemanha), da Universidade de Burgos, da Universidade de York e da Universidade Metropolitana de Manchester (Reino Unido).