Mário Moutinho recebe Reconhecimento Ibero-Americano das Artes Cénicas

O ator, produtor e programador cultural Mário Moutinho recebe esta quinta-feira o Reconhecimento à Gestão das Artes Cénicas Ibero-Americanas Guillermo Heras, atribuído pelo programa Ibercena, numa cerimónia no Teatro Nacional São João, no Porto.

Mário Moutinho integra o elenco da peça, uma coprodução entre o Ensemble - Sociedade de Atores e o TNSJ, com encenação de Carlos Pimenta. A cerimónia contará com intervenções do homenageado, de Pedro Sobrado, presidente do Conselho de Administração do TNSJ, e de Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes e representante de Portugal no programa Ibercena.

“A distinção, atribuída pela primeira vez à escala ibero-americana, pretende destacar o papel estratégico da gestão cultural na consolidação das artes cénicas e reconhecer aqueles que, enquanto gestores culturais, tornaram possível o desenvolvimento do setor em toda a região”, lê-se no comunicado.

O Reconhecimento à Gestão das Artes Cénicas Ibero-Americanas Guillermo Heras distingue 19 personalidades do Espaço Cultural Ibero-Americano, na sequência do Ano Ibero-Americano das Artes Cénicas (2025).

Nascido em julho de 1946, Mário Moutinho tem uma longa trajetória ligada ao teatro e à promoção das artes cénicas, mas o seu percurso profissional iniciou-se na rádio.

Em 1977, foi um dos fundadores do grupo TAI - Teatro de Atividade de Intervenção, no Porto, onde desenvolveu trabalho como ator, encenador e autor, tendo participado em mais de 70 peças teatrais.

Foi, contudo, através da criação das personagens Guarda Serôdio, na série “Os Amigos do Gaspar” (1986), e Marcial Andrade, na série “Os Andrades” (1994-96), que ficou conhecido do grande público.

Em 1988-89, integrou a fundação do Teatro de Marionetas do Porto, assumindo funções de direção de produção e participação artística.

Paralelamente à atividade teatral, trabalhou em projetos de televisão e cinema, e entre 2005 e 2013 dirigiu o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

Entre os distinguidos pelo Ibercena estão nomes como Irina Robles (Andorra), Alberto Ligaluppi (Argentina), Grober Loredo (Bolívia), Marcelo Bones (Brasil), Carmen Romero (Chile), Octavio Arbeláez (Colômbia), Laura Santamaría (Costa Rica), Rubén Salazar (Cuba), José Sanchis Sinisterra (Espanha) e Carlos Salvador (Equador).

Os restantes homenageados são Marvin García (Guatemala), Maricela Nolasco (Honduras), Alicia Laguna (México), Roberto Enrique King (Panamá), Nilda Alejandra Díaz (Paraguai), Ana Correa (Peru), Freddy Ginebra (República Dominicana) e Iván Corral (Uruguai).

Este reconhecimento homenageia a figura de Guillermo Heras (1952-2023), ator, encenador, dramaturgo, gestor cultural e editor espanhol, considerado uma das figuras essenciais das artes cénicas ibero-americanas.