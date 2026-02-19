U2 lançam novas músicas que incluem críticas a Putin e ao ICE

A banda de rock irlandesa U2 lançou na quarta-feira novas músicas, com participações de Ed Sheeran e um soldado ucraniano, abordando a guerra na Ucrânia e as políticas de imigração dos EUA.

"Days of Ash" é "uma resposta direta aos acontecimentos atuais, inspirada pelas muitas pessoas extraordinárias e corajosas que lutam na linha da frente pela liberdade", escreveu a banda no seu "site".

Este EP (formato curto) é composto por cinco temas e um poema, lançado antes de um álbum anunciado para o final de 2026, o primeiro com temas inéditos desde 2017, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A banda e as suas estrelas dos anos 80 e 90 com a sua música ativista, explora temas como a guerra, a violência e a política.

Em "Yours Eternally", sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os U2 dão a palavra ao soldado ucraniano Taras Topolia.

A banda vai lançar um videoclipe no dia 24 de fevereiro para assinalar o quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"American Obituary" aborda a morte de Renee Good, uma mãe assassinada a 7 de janeiro por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos).