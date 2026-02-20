Descobertos fósseis a norte da praia da Galé (Fontainhas) em Grândola

Fósseis que se julgam pertencer a pelo menos duas baleias foram descobertos a norte da praia da Galé (Fontainhas), no concelho de Grândola, e nos próximos dias irão decorrer trabalhos paleontológicos de recuperação e extração, revelou esta sexta-feira o município.

Numa publicação na rede social Facebook, a Câmara de Grândola, no distrito de Setúbal, adianta que no início da semana o município teve conhecimento do "surgimento de possíveis fósseis a norte da Praia da Galé (Fontainhas), como consequência das remobilizações de areia após as tempestades que assolaram o país".

Depois de terem sido "desencadeadas automaticamente todas a diligências necessárias para a sua salvaguarda", na manhã desta sexta-feira decorreu no local uma reunião entre técnicos do município e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), agentes da capitania/polícia marítima, investigadores do Museu da Lourinhã e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e responsáveis da Costa Terra, "confirmando a importância científica do achado", refere a autarquia.