Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

História

Descobertos fósseis a norte da praia da Galé (Fontainhas) em Grândola

20 fev, 2026 - 23:39 • Lusa

No início da semana, o município de Grândola teve conhecimento do "surgimento de possíveis fósseis a norte da Praia da Galé (Fontainhas), como consequência das remobilizações de areia após as tempestades que assolaram o país".

A+ / A-

Fósseis que se julgam pertencer a pelo menos duas baleias foram descobertos a norte da praia da Galé (Fontainhas), no concelho de Grândola, e nos próximos dias irão decorrer trabalhos paleontológicos de recuperação e extração, revelou esta sexta-feira o município.

Numa publicação na rede social Facebook, a Câmara de Grândola, no distrito de Setúbal, adianta que no início da semana o município teve conhecimento do "surgimento de possíveis fósseis a norte da Praia da Galé (Fontainhas), como consequência das remobilizações de areia após as tempestades que assolaram o país".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de terem sido "desencadeadas automaticamente todas a diligências necessárias para a sua salvaguarda", na manhã desta sexta-feira decorreu no local uma reunião entre técnicos do município e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), agentes da capitania/polícia marítima, investigadores do Museu da Lourinhã e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e responsáveis da Costa Terra, "confirmando a importância científica do achado", refere a autarquia.

Ainda de acordo com a Câmara de Grândola, "os trabalhos paleontológicos de recuperação e extração dos fósseis, que se julga pertencerem pelo menos a duas baleias, irão decorrer nos próximos dias com a participação de paleontólogos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Museu da Lourinhã e técnicos do município".

Na nota, a autarquia agradece ainda às pessoas que contactaram o município "a reportar esta descoberta".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)