Euromilhões: Dois segundos prémios saem em Portugal

Dois apostadores com boletim registado em Portugal ganharam o segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Cada um dos premiados vai receber cerca de 161 mil euros cada.

Em jogo no primeiro prémio estava um "jackpot" de 130 milhões de euros, que saiu no estrangeiro.

A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira, 20 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 13 - 24 - 28 - 33 - 35 e pelas estrelas 5 e 9.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.