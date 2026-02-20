Galo de Barcelos vence prémio mundial de turismo criativo

O Galo de Barcelos, através de uma experiência imersiva de modelagem e pintura, foi distinguido como “Melhor Experiência de Turismo Criativo” na 13.ª edição dos World Creative Tourism Awards, prémios internacionais de referência nesta área.

A distinção resulta de uma candidatura apresentada pelo Barcelos, através da Casa da Criatividade, na categoria de melhor experiência de turismo criativo, tendo sido avaliada por um júri internacional.

Em comunicado, o município sublinha que este reconhecimento reforça a projecção de Barcelos como destino de referência no turismo criativo, valorizando os elementos culturais e artesanais que marcam a identidade do concelho. O prémio destaca ainda o papel do turismo criativo na sustentabilidade e preservação do artesanato tradicional, contribuindo para a continuidade e dinamização dos ofícios locais.

O galardão foi entregue ao vereador com o pelouro do Turismo, Pedro Miguel Ferreira, durante a FITUR – Feira Internacional de Turismo.

A edição de 2026 dos World Creative Tourism Awards contou com 223 candidaturas provenientes de 28 países, avaliadas por um júri internacional composto por especialistas em marketing turístico e economia criativa.

O prémio distingue experiências que adoptam a criatividade como eixo central do desenvolvimento cultural, social e económico dos territórios, promovendo vivências autênticas, participativas e regenerativas.