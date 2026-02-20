Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Galo de Barcelos vence prémio mundial de turismo criativo

20 fev, 2026 - 10:31 • Olímpia Mairos

Experiência imersiva de modelagem e pintura foi distinguida como Melhor Experiência de Turismo Criativo nos World Creative Tourism Awards.

A+ / A-

O Galo de Barcelos, através de uma experiência imersiva de modelagem e pintura, foi distinguido como “Melhor Experiência de Turismo Criativo” na 13.ª edição dos World Creative Tourism Awards, prémios internacionais de referência nesta área.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A distinção resulta de uma candidatura apresentada pelo Barcelos, através da Casa da Criatividade, na categoria de melhor experiência de turismo criativo, tendo sido avaliada por um júri internacional.

Em comunicado, o município sublinha que este reconhecimento reforça a projecção de Barcelos como destino de referência no turismo criativo, valorizando os elementos culturais e artesanais que marcam a identidade do concelho. O prémio destaca ainda o papel do turismo criativo na sustentabilidade e preservação do artesanato tradicional, contribuindo para a continuidade e dinamização dos ofícios locais.

O galardão foi entregue ao vereador com o pelouro do Turismo, Pedro Miguel Ferreira, durante a FITUR – Feira Internacional de Turismo.

A edição de 2026 dos World Creative Tourism Awards contou com 223 candidaturas provenientes de 28 países, avaliadas por um júri internacional composto por especialistas em marketing turístico e economia criativa.

O prémio distingue experiências que adoptam a criatividade como eixo central do desenvolvimento cultural, social e económico dos territórios, promovendo vivências autênticas, participativas e regenerativas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)