Romeiros de São Miguel preparam candidatura a Património da UNESCO

Em declarações à agência Lusa, Rui Melo adiantou que está a ser elaborado um trabalho que integrará o processo de candidatura internacional, reforçando o reconhecimento desta manifestação religiosa com mais de 500 anos.

Os primeiros ranchos de romeiros de São Miguel partem no fim de semana a seguir à Quarta-feira de Cinzas e os últimos regressam às suas localidades na Quinta-feira Santa.

As romarias de São Miguel foram, em março de 2025, inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural, uma inscrição aprovada pelo instituto público Património Cultural, que destacou a relevância cultural, histórica e identitária dessa manifestação.

"É uma valorização cultural. Fechámos o projeto a nível nacional e estamos a trabalhar na candidatura a Património da UNESCO. Vai evoluir durante este ano e no próximo", disse à agência Lusa o presidente da Comissão Administrativa do Movimento de Romeiros de São Miguel, Rui Melo.

A tradição religiosa das romarias quaresmais de São Miguel , nos Açores, já inscrita em 2025 no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, está prestes a ser candidatada a Património da UNESCO , informou esta sexta-feira o presidente do Movimento de Romeiros.

Trajando um xaile, lenço, bordão e terço, os romeiros de São Miguel fazem um percurso de oração, fé e reflexão, entoando cânticos e rezando, sempre com mar pela esquerda, passando pelo maior número possível de igrejas e ermidas de São Miguel.

Organizados em ranchos, entoam cânticos e rezas que atravessaram gerações, mantendo viva essa tradição.

Rui Melo sublinhou que a candidatura à UNESCO surge numa altura em que se tem intensificado a produção de estudos e obras dedicadas às romarias, trabalhos que valorizam este património que foi passado de "geração em geração".

"Existem vários irmãos romeiros, e alguns com responsabilidades, o caso do irmão mestre Carlos Vieira, que lançou a obra sobre os 500 anos das romarias de São Miguel, em bilingue (português e inglês), com o objetivo fundamental de ser um instrumento para vir a enriquecer a candidatura a património da Unesco", explicou.

Rui Melo sublinhou que "será um reconhecimento histórico" desta manifestação secular.

"Felizmente, já começam a existir outras romarias noutras ilhas e noutros concelhos, mas as de São Miguel são as mais antigas. Têm uma vertente histórica que sobreviveu estes 500 anos e que vem credibilizar as romarias", acrescentou.

O movimento tem despertado interesse académico internacional, e, segundo Rui Melo, um professor de uma universidade da Polónia já tem integrado um dos ranchos de romeiros, e um sacerdote polaco, que já integrou o Rancho da Ribeira Quente, desenvolveu um doutoramento sobre a temática.

A inscrição no inventário nacional resultou de uma proposta apresentada pelo Movimento de Romeiros de São Miguel, baseada numa investigação coordenada por Carmen Ponte, com a colaboração da associação e do fotógrafo Fernando Resendes.

"Este trabalho valoriza este património que foi passado de geração em geração e, que, ao longo de cinco séculos, tem marcado a identidade religiosa e cultural de São Miguel", realçou o presidente da Comissão Administrativa do Movimento de Romeiros de São Miguel.