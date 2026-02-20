The Neighbourhood regressam a Portugal com concerto no MEO Arena

20 fev, 2026 - 20:02 • Catarina Magalhães
Depois da primeira vez a pisar um palco português em 2014, a banda californiana The Neighbourhood vai regressar com um concerto no MEO Arena.
A digressão mundial "THE WOURLD TOUR" arranca a 28 de março no Texas, Estados Unidos da América (EUA), e vai passar por Portugal a 12 de setembro.
Conhecidos pelo sucesso de 2013 "Sweater Weather" do álbum de estreia "I Love You", Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott e Brandon Fried prometem celebrar o indie rock com a típica sonoridade melancólica do grupo.
"((((((ultraSOUND))))))” é o trabalho mais recente do grupo, editado em novembro de 2025, e os novos temas vão também viajar para a Ásia e Austrália.
Os bilhetes vão estar à venda nos locais habituais a partir do dia 26 de fevereiro.
Os preços variam entre os 42 e os 60 euros.