Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Música

The Neighbourhood regressam a Portugal com concerto no MEO Arena

20 fev, 2026 - 20:02 • Catarina Magalhães

Digressão da banda californiana The Neighbourhood, que se estreou em Portugal em 2014, arranca no Texas, com a típica sonoridade melancólica do grupo.

A+ / A-

Depois da primeira vez a pisar um palco português em 2014, a banda californiana The Neighbourhood vai regressar com um concerto no MEO Arena.

A digressão mundial "THE WOURLD TOUR" arranca a 28 de março no Texas, Estados Unidos da América (EUA), e vai passar por Portugal a 12 de setembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Conhecidos pelo sucesso de 2013 "Sweater Weather" do álbum de estreia "I Love You", Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott e Brandon Fried prometem celebrar o indie rock com a típica sonoridade melancólica do grupo.

"((((((ultraSOUND))))))” é o trabalho mais recente do grupo, editado em novembro de 2025, e os novos temas vão também viajar para a Ásia e Austrália.

Os bilhetes vão estar à venda nos locais habituais a partir do dia 26 de fevereiro.

Os preços variam entre os 42 e os 60 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)