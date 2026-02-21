Descobertas pelo menos 20 obras que Miguel Ângelo salvou no seu "último plano"

Um estudo comprovou que o artista renascentista Miguel Ângelo não queimou o seu legado como sempre se acreditou, mas elaborou um plano para salvar esboços e esculturas, confiando a amigos e discípulos, avançou na sexta-feira o jornal "Il Messaggero".

O trabalho da documentarista Valentina Salerno permitiu identificar pelo menos 20 obras.

A descoberta foi de tal forma significativa que até o Comité Científico da Fabbrica di San Pietro, organização responsável pela administração da Basílica de São Pedro, está a examinar "a hipótese desta investigação", confirmaram na sexta-feira fontes do Vaticano à agência Efe.

"Esta foi a sua última obra-prima, um plano brilhante que concebeu nos anos que antecederam a sua morte, pois já era muito idoso, com 89 anos. Sabia que o seu tempo estava a chegar e dedicou-lhe os últimos anos da sua vida. As obras (que guardava em sua casa) seriam todas destinadas a um sobrinho de quem não gostava", explicou Salerno em entrevista à Efe.

"Assim, para que os seus alunos recebessem os seus desenhos, o seu material de estudo e a continuidade da sua arte, organizou este grandioso e brilhante plano secreto para distribuir os seus bens",