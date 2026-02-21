Descobertas pelo menos 20 obras que Miguel Ângelo salvou no seu "último plano"

21 fev, 2026 - 01:30 • Lusa
Um estudo comprovou que o artista renascentista Miguel Ângelo não queimou o seu legado como sempre se acreditou, mas elaborou um plano para salvar esboços e esculturas, confiando a amigos e discípulos, avançou na sexta-feira o jornal "Il Messaggero".
O trabalho da documentarista Valentina Salerno permitiu identificar pelo menos 20 obras.
A descoberta foi de tal forma significativa que até o Comité Científico da Fabbrica di San Pietro, organização responsável pela administração da Basílica de São Pedro, está a examinar "a hipótese desta investigação", confirmaram na sexta-feira fontes do Vaticano à agência Efe.
"Esta foi a sua última obra-prima, um plano brilhante que concebeu nos anos que antecederam a sua morte, pois já era muito idoso, com 89 anos. Sabia que o seu tempo estava a chegar e dedicou-lhe os últimos anos da sua vida. As obras (que guardava em sua casa) seriam todas destinadas a um sobrinho de quem não gostava", explicou Salerno em entrevista à Efe.
"Assim, para que os seus alunos recebessem os seus desenhos, o seu material de estudo e a continuidade da sua arte, organizou este grandioso e brilhante plano secreto para distribuir os seus bens",
Durante anos, acreditou-se que o "Divino Mestre", pouco antes da sua morte, em 18 de fevereiro de 1564, queimou todas as obras que guardava em sua casa na Via Macel de" Corvi, na atual Piazza Venezia, em Roma.
Mas o estudo de Salerno, que durante mais de dez anos consultou arquivos italianos e estrangeiros, incluindo os do Estado e do Vaticano, utilizando uma técnica empregue na criminologia, prova que os entregou a um grupo de pessoas muito próximas.
Após a sua morte, "foi encontrado todo o tesouro financeiro de Miguel Ângelo, mas não as suas obras de arte. Em resumo, as suas criações, como ele lhes chamava, os seus filhos. E foi por aí que comecei porque existem inúmeros relatos de visitas, até mesmo cartas dos seus próprios discípulos, de pessoas que frequentavam a casa, descrevendo a residência de Miguel Ângelo como uma espécie de salão de maravilhas".
A investigadora está a seguir pelo menos vinte obras anteriormente desconhecidas ou sem atribuição, cuja autenticidade está a ser testada.
Por exemplo, o esboço do pé da Sibila Líbia, que foi vendido em Londres por mais de 27 milhões de dólares e atribuído a Miguel Ângelo Buonarroti após seis meses de investigação pela Christie's, é um dos incluídos no estudo que será revelado gradualmente.