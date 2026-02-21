Tartarugas gigantes regressam às Galápagos após quase 200 anos

Um grupo de 158 tartarugas gigantes juvenis foi libertado esta semana na ilha de Floreana, no arquipélago das Galápagos, assinalando um marco considerado histórico por conservacionistas, conta a "BBC".

A reintrodução resulta de um programa de retrocruzamento iniciado em 2017, após cientistas terem identificado exemplares com ascendência da tartaruga gigante de Floreana na ilha vizinha de Isabela. A descoberta abriu caminho à recuperação genética da espécie original.

Espécie nativa de Floreana foi levada à extinção na década de 1840. Milhares de exemplares foram capturados por marinheiros, que os utilizavam como fonte de alimento durante longas viagens marítimas.

“A restauração de Floreana atingiu um marco extremamente significativo, com a libertação de 158 tartarugas gigantes criadas em cativeiro esta semana”, afirmou o Galápagos Conservation Trust (GCT) em comunicado divulgado na sexta-feira.

“Este momento, aguardado há muito tempo, dá esperança não apenas ao futuro de Floreana, mas também à recuperação de ilhas em todo o mundo”, acrescentou a mesma organização.

Projeto tornou-se viável depois de, em 2008, investigadores terem identificado tartarugas com ascendência de Floreana no vulcão Wolf, na ilha de Isabela. A partir dessa descoberta, foram selecionados 23 exemplares híbridos com maior proximidade genética à subespécie extinta.